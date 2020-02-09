Teknoloji ve dijitalleşmede ilerleme kaydettik
Akbank’ın 2019’da ekonomiye sağladığı kredi desteği, 227 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 269 milyar TL oldu.
Yüzde 17,3 artan toplam mevduat 245 milyar TL’ye, aktifler ise 387 milyar TL’ye ulaştı. Akbank, 2019’da 1 milyar 574 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 5 milyar 352 milyon TL konsolide net kâr elde etti.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Son derece sağlam sermaye yapısına sahibiz.
2019’un başında yaptığımız 3 milyar TL’lik bedelli sermaye artışıyla öz kaynaklarımızı daha da güçlendirdik ve sağlıklı büyüme için en iyi şekilde konumlandık” dedi.
2019’da teknoloji ve dijitalleşmede önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Hakan Binbaşgil, 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve tek seferde yaptıkları en büyük yatırım olan Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’ni hizmete soktuklarını da sözlerine ekledi.
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