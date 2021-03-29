Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon dolar tutarında “yeşil” temalı “Green III” kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle, 2,5 yıl geri ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 12 yıl vadeyle temin edilen kredi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ile mücadeleye destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

”Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde aktif rol oynuyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla kredi portföyümüzün yüzde 57’sini yenilenebilir enerji projeleri, yüzde 63’ünü ise sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturuyor. JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini ve enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 170 milyon dolar tutarındaki bu yeni krediyi ülkemize kazandırmanın yanı sıra, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni yatırımları destekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz.”

“Uluslararası sözleşmeler ülkemize ve bankamıza olan güveni temsil ediyor”

İbrahim Öztop, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

JBIC ile iş birliği kapsamında bugün 3’üncüsünü imzaladıkları “yeşil” temalı kredi anlaşmasının ilkinin Mart 2013, ikincisinin de Mart 2015’te yapıldığını anımsatan Öztop, “İmzaladığımız bu anlaşma hem iki banka arasındaki yakın ilişkinin hem de ülkemize ve Bankamıza olan güvenin bir göstergesi. Yıllardır süregelen bu kıymetli iş birliği için JBIC’e teşekkür ederiz. Banka olarak, ülkemize kazandırdığımız kaynakların üçte birini son bir yılda aldık. 2021 yılında da aynı yaklaşım ve hizmet anlayışımızla çalışmaya ara vermeden devam ederek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansal desteğimizi sürdürecek ve ülkemizi yeni finansman kaynaklarıyla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

JBIC İstanbul Temsilcisi Ryuta Suzuki da, JBIC’in ilk “İleri Teknoloji Destekli Yeşil Kredisini” Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile imzalamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu kredi programının, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile JBIC arasında uzun yıllardır süregelen iş birliği sayesinde gerçekleştiğini kaydeden Suzuki, “Hazine ve Maliye Bakanlığına da vermiş oldukları garanti desteği için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kredinin ileri Japon teknolojilerinin uygulanmasıyla Türkiye’de daha fazla enerji tasarrufu projesinin desteklenmesini sağlayacağını umuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.