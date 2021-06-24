İsviçre merkezli finans devi UBS, dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

UBS, para politikası patikasındaki belirsizliklerin daha fazla değer kaybına neden olabileceğini belirterek yıl sonu dolar/TL tahminini 9,00’dan 9,30’a çıkardı. Finans devi son olarak geçen nisan ayında 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini 8,60’tan 9’a yükseltmişti.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, UBS Analisti Tilmann Kolb’un hazırladığı araştırma raporunda 2021’in üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL tahminini 8,80’den 9,00’a çıkarırken 2020’nin ikinci çeyreği için tahminini 9,40’tan 9,70’e çıkardı.

Fed’in giderek şahinleşen tutumunun, cari açığın ve devam eden salgın risklerinin de Türk lirası için görümü kötüleştirdiğini belirten banka, politika yapımındaki temel gelişmelerin TL’yi destekleyebileceğini de belirtti.