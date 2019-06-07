Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik
Yapı Kredi, 29 Mayıs 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısının ardından, bankanın murahhas üyesi ve genel müdür vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli’nin yerine Marco Iannaccone’nin operasyonlardan sorumlu başkan (COO) ve murahhas üye olarak atanacağını duyurdu.
2013-2016 yılları arasında Yapı Kredi’de CFO görevini üstlenen Iannaccone, yeni görevine resmi kurumlardan alınacak onayların ardından başlayacak.
UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (CEE) Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı olarak atanan Niccolo Ubertalli ise aynı zamanda Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görevini sürdürecek.
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