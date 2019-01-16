Yapı Kredi’den tahvil ihracı
Yapı Kredi Bankası, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yaptı. Bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu.
Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen, her beş yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit’in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13,875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti.
Banka, bu ihraçla sermaye yapısını daha da güçlendirmiş oldu. Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem bankanın ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık artış sağlayacak.
YKB CEO’su Gökhan Erün, “15 ülkeden 58 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen işlemle ilklerin bankası olma özelliğimizi sürdürdük” dedi.
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