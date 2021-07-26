Yapı Kredi, sürdürülebilir dönüşüme öncülük etme hedefiyle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon Euro’luk finansman anlaşmasına imza attı.

Banka, çiftçilerin ve tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe’dan (EFSE) 25 milyon Euro’luk kredi sağladı.

Böylece Yapı Kredi’nin altı yıl vadeli bu iki krediyle reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasına katkı sunduğu kaydediliyor.

Yapı Kredi, 2021’in ilk yarısında da 20 ülkeden 42 bankanın katılımıyla sağladığı 962 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini dış ticaret finansmanına yönlendirmişti.