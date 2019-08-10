Yeni satın almalara bakıyoruz
“Türkiye’ye 2009’da reasürans brokeri ve 2012’de sigorta brokeri olarak giren İngiliz Hyperion Sigorta Grubu’na bağlı Howden, ACP Sigorta’yı satın alarak pazarda büyümesini sürdürüyor.
Türkiye’nin Howden için çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Howden Türkiye Satış Lideri Burçin Bayrakgil, bir taraftan organik olarak büyürken bir taraftan da yeni fırsatlara baktıklarını dile getirdi.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki satın alma fırsatlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini anlatan Bayrakgil, Türkiye’de çok özel çözümlerin olduğunu kaydetti.
Howden’ın özel riskler ve kurumsal sağlık sigortası alanlarında çok güçlü olduğuna işaret eden Bayrakgil, bulundukları tüm alanlarda açık ara liderliği hedeflediklerini söyledi.
Şirket, satın almaların yanında yeni ürün ve hizmetleriyle de pazarda dikkat çekiyor. Howden Türkiye’nin tasarladığı 7 binden fazla sorudan oluşan Regulator isimli algoritma şirketlerin tüm risklerini ortaya çıkarıyor.
Sigorta poliçesi bu riskler üzerinden düzenleniyor. Bu sayede yüzde 50’nin üzerinde sigorta genişlemesi ve yüzde 30 civarında tasarruf sağlanabiliyor. Burçin Bayrakgil, önümüzdeki dönemde bu algoritmayı Dubai’ye ihraç etmeyi planladıklarını belirtti.
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