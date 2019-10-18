Yılmaz Ertürk ilk kez basınla buluştu
Ağustos ayının sonunda İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Hayat Emeklilik (AHE) ile Anadolu Sigorta’da görev değişiklikleri meydana gelmişti.
AHE’de emekli olan Uğur Erkan’ın yerine genel müdür olarak İş Bankası’da genel müdür yardımcısı olan Yılmaz Ertürk getirilmişti. Yine İlhami Koç’un emekli olmasıyla Anadolu Sigorta’da genel müdür olarak Mehmet Şencan atanmıştı.
Geçen sayımızda bu sayfalarda İlhami Koç’un EY’ye partner olarak katıldığını yazmıştık. İşte bu görev değişimlerinin ardından AHE’nin yeni genel müdürü Yılmaz Ertürk, geçen hafta ilk kez basınla bir araya geldi.
Yılmaz Ertürk, basınla ilk buluşmasında hem AHE hem sektör için ilk olan bir hizmeti tanıttı. Şirket, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerini doğru değerlendirmelerine yardımcı olacak FonMatik ROBO isimli hizmetini kullanıma sundu.
Esnek bir algoritmaya sahip olan ve ücretiz sunulan FonMatik ROBO, katılımcıların yatırımcı karakterini çıkarıyor, yatırım beklentilerine en uygun fon dağılımını belirliyor, piyasa koşullarına göre üç ayda bir fon değişikliği yapıyor ve bu değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyor.
AHE, gönüllü BES kapsamında 1 milyon 50 bin katılımcı sayısına ulaştı. Ertürk, 2020 yıl sonunda 500 bin katılımcısının FonMatik Robo’yu kullanmasını hedeflediklerini söyledi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?