Ekonomik güven endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, aralık ayında endeks, yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 olarak gerçekleşti. Böylece endeks, ekim, kasım ayından sonra aralık ayında da yükselişini sürdürmüş oldu.
Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Endeks bir önceki yılın ayın ayında ise 81,9 değerindeydi.
İNŞAATTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Özellikle inşaat sektörü güven endeksindeki yüzde 7,9’luk artış dikkat çekti. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,9 puan geriledi.
Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.
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