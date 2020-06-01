Kiracılar ve ev sahipleri evi tutarken birbirlerinin haklarını korumak için kira sözleşmesi imzalıyor. Kira sözleşmeleri genellikle yıllık olarak yapılıyor. Senesi dolan kiracıya ev sahibinin zam yapma hakkı bulunuyor. Ancak ev sahibi istediği oranda zam yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre kira artışı yapılabiliyor.Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Peki kira artış oranı Haziran 2020 ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran kira artış oranı 3 Haziran 2020 tarihinde ve saat 10:00’da yayınlanacak. Açıklandığında içeriğimizde yer alacak.

KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2020 NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Buna göre Mayıs ayında kiracılara %12,66 oranında zam yapılabilecek.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,66

Zam bedeli: 126, 6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.126 TL

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mülk sahibi ile kiralayan kişi arasında düzenlenen sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmesi(kontratı),Türk Borçlar Kanunu madde 229’da ise şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme.

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.