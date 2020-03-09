İtalya’dan bugün yapılan resmi açıklamaya kadar şu ana kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9 bin 172’si pozitif çıktı. Bu kişilerden 724’ü tedavi sonrası iyileşti. Halen test sonuçları pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733’ü ise yoğun bakımda.

Hayatını kaybeden 463 kişinin yüzde 44’ü 80-89 yaşları, yüzde 31’i 70-79, yüzde 14’ü 90 üstü, yüzde 10’u 60-69, yüzde 1’i de 50-59 yaşları arasında.

SPOR ETKİNLİKLERİ ASKIYA ALINIYOR

BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, ülke genelinde her seviyedeki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan’a kadar durdurulmasına karar verdi. Bu karar Serie A maçlarını da kapsıyor, ancak uygulanması için hükümetin kararname çıkarması gerekiyor.