100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TOKİ Şanlıurfa Eyyübi Küçükler projesindeki 1000 konut için hak sahipleri belirlenecek. Projede 2+1 700 konut, 3+1 300 konut bulunuyor. Başvuru yapan vatandaşlar heyecanla kura çekimi sonuçlarını bekliyor.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Şanlıurfa Eyyübi kura çekilişi saat 13:00’de başlayacak.

TOKİ ŞANLIURFA EYYÜBİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kuralar, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Şanlıurfa Eyyübi kura sonuçları E-devletten ve TOKİ’nin resmi sitesinden çekilişten sonra öğrenilebilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayınlanan isim listesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ ŞANLIURFA EYYÜBİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU BEDELLERİ ŞUBEYE GİTMEDEN ALINABİLECEK

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM’lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.