“5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek”

Sarımsağın fermantasyon işlemi hakkında da bilgi veren Ilıman, “Sarımsağı 1 ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip, satıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ilıman, ihracata bu yıl Almanya ile başladıklarını ardından İngiltere ve ABD’ye ürün gönderdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki 5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek. Şu an 100 dönümde bu işi yapıyoruz. Yakın zamanda yanımızdaki tarlaları da alacağız. Ne kadar çok sipariş gelirse o kadar çok yatırım yapacağız. Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilogramı 2 bin avroya kadar çıkabiliyor. Yurt dışının talepleri bizi çok mutlu ediyor. Tabi ki ülkemize de vermek istiyoruz. İnşallah yeni topraklar alıp, üretimimizi artıracağız. Yıllık üretimimiz 15 tona yakın ancak 2024 sonunda 50 tonu hedefliyoruz.”

Ilıman, fırınların güneş enerjisiyle çalıştığını, karbon salınımı yapmadan çevreci bir anlayışla üretim gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.