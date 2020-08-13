Vitaminli maden suyu kategorisinin yaratıcısı Sırma, senede 500 milyon üzeri şişe kapasiteyle üretim yaptığı maden suyu fabrikası Bursa’da koronavirüs ile mücadele sürecinde hızlıca hayata geçirdiği önlemler ve sağladığı yüksek hijyen koşulları sayesinde, TSE COVİD19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.

Firma, ISO 9001 ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarının yanında TSE COVİD19 Güvenli Üretim Belgesi’ne de sahip oldu.

“Güvenli ürün tedariği için çalışıyoruz” *

Konu ile ilgili bilgi veren Sırma Operasyon Direktörü Alper Köksal, “Sağlık ve gıdanın birincil öncelik olduğu bu süreçte topluma karşı sorumluluğumuzun her zamankinden daha fazla olduğunun farkındayız. Bu bakış açısıyla Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren tüm fabrikalarımızda TSE tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getirmeye başladık. Yüksek kalite, hijyen standartlarımız ve güçlü dağıtım ağımız sayesinde pandemi sürecinde güvenli ürün tedariğini sağlayarak tüketicilerimizin yanında olmaya devam ettik” dedi.

“Gelişmeleri yakinen takip ediyor ve gerekli tüm adımları atıyoruz” *

Köksal, pandemi sürecinde aldıkları önlemler hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde, fabrikalarımızda üretim yapılan tüm alanları steril hale getiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın bulunduğu tüm çalışma alanlarını, ofisleri, sosyal alanları ve servisleri de düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Servislerde ve fabrikada kullanılmak üzere tüm çalışanlarımız için maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda tüm üretim personelimiz maske kullanıyor.”

Salgınla mücadelede çok önemli bir kilit noktası olan sosyal mesafe uygulamasını da planlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Köksal, “Bu kapsamda tüm zeminlere işaretlemeler yapılarak; yemekhane, sosyal alan ve servisler için oturma planları hazırlandı. Vardiya giriş ve çıkışlarında temassız geçiş sistemleri oluşturuldu. Tüm personel için vardiya girişinde yapılan ateş ölçümlerine ek olarak; personel çalışma alanlarında yemekten önce 2 ve yemekten sonra 2 olmak üzere, vardiya boyunca toplam 4 defa ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Aldığımız tüm bu önlemler sayesinde, üretimimizin Bilim Sanayi Bakanlığı ve TSE tarafından belirlenen koşullara uygunluğu tescil edildi ve Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını göz önüne alarak tüm gelişmeleri yakinen takip edip gerekli adımları atarak üretimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.