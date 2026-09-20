Avrasya bölgesinden genç girişimciler İstanbul'da buluştu

Alshaya Grup Avrasya, Starbucks Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğinde; Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da yürütülen EmpowerMe: Gençlik Programı’nın girişimcilik segmenti kapsamında gerçekleştirilen bootcamp ve hızlandırma süreçlerini başarıyla tamamlayan 8 takım, 17 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day'de bir araya geldi. Habitat Derneği rehberliğinde sınır ötesi bir üretim ortamında fikirlerini geliştiren genç girişimciler, Demo Day’de projelerini jüriye sunma fırsatı buldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda Cortex AI birincilik, Remotion ikincilik, Hyrex üçüncülük, Thermanova ise jüri özel takdir ödülünün sahibi oldu.

Alshaya Grup Avrasya, Starbucks Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğinde; Avrasya bölgesindeki gençlere toplumsal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen EmpowerMe: Gençlik Programı ikinci yılında gençlerin potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor.

Üç yıl boyunca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da 255 binden fazla gencin gelişimini desteklemeyi hedefleyen programın girişimcilik segmenti kapsamında; Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da düzenlenen girişimcilik bootcamp ve hackathon’lara 106 girişim ve 370 genç girişimci katıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 14 takım, iki ay süren uluslararası girişim hızlandırma programına dahil oldu. Bu süreçte katılımcılar, birebir mentorluk, iş modeli geliştirme, yatırımcı ağlarına erişim ve prototipleme desteği gibi çeşitli imkanlardan yararlanarak girişimlerini büyütme fırsatı buldu.

Programın sonunda yapılan ikinci jüri değerlendirmesi sonucunda 8 başarılı takım, 17 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day’e katılmaya hak kazandı. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın farklı şehirlerinden gelen 32 genç girişimci, Avrasya girişimcilik ekosisteminin önde gelen uzmanları ve yatırımcıları karşısında iş fikirlerini sunma imkanı buldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci 10.000 USD, ikinci 5.000 USD, üçüncü 2.500 USD tutarında hediye çeki, jüri özel takdir ödülü alan takım ise Starbucks Mobil Uygulamasında geçerli beş yüzer yıldız ödülüyle desteklendi.

EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day’in açılış töreninde konuşan Alshaya Starbucks Avrasya Kıdemli Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz, “Starbucks olarak gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar yaratmayı çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerin potansiyeline yatırım yapmanın, yalnızca onların bireysel gelişimlerine değil, içinde yaşadıkları toplumların geleceğine de katkı sunduğuna inanıyoruz. 2024 yılında Starbucks Vakfı, Alshaya Grup Avrasya ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz EmpowerMe: Gençlik Programı ile gençlere kariyer hazırlığı ve beceri gelişimi konularında destek oluyoruz. Programımızın ikinci yılında, aylar süren yoğun bir sürecin ardından Demo Day’e ulaşan sekiz girişimin fikirlerini dinlemek ve gençlerin gerçek problemlere yenilikçi çözümler geliştirdiğine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bu yolculuğun her aşamasında geleceğimizin mimarı gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise “Habitat Derneği olarak uzun yıllardır gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve kendi geleceklerini şekillendirebilecekleri fırsatlar yaratmaya odaklanıyoruz. Gençlerin yalnızca bugüne hazırlanmalarını değil, yarının fırsatlarını kendilerinin yaratabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiye, cesarete ve dayanıklılığa sahip olmalarını önemsiyoruz. EmpowerMe: Gençlik Programı da bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte güçlü bir örneğini oluşturuyor. Programın Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da gençleri ortak bir girişimcilik yolculuğunda buluşturması, farklı deneyimlerin ve fikirlerin birbirini beslemesine de alan açıyor. Girişimciliği yalnızca yeni bir iş kurma süreci olarak değil; yenilikçi çözümler geliştiren, fırsatları çoğaltan ve toplumsal gelişime katkı sağlayan bir güç olarak görüyoruz. Program kapsamında geliştirilen her fikir ve bu yolculuğa dahil olan her genç girişimci, gençlere doğru imkanlar ve destek sunulduğunda yaratabilecekleri etkinin en güçlü göstergelerinden biri” diye konuştu.