Özel sermaye şirketi Actera, Türk oyun şirketi Brew Games’e 4 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Türk oyun şirketi Brew Games, özel sermaye şirketi Actera tarafından 4 milyon dolarlık yatırım aldı.

Actera yatırım hakkındaki açıklamasında, “Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.

Ortaklık sürecinde, Brew Games’in danışmanlığını Acar & Ergönen Avukatlık Bürosu yaparken, Actera’nın danışmanlığını ise Core Finance, Verdi Avukatlık Ortaklığı ve PricewaterhouseCoopers üstlendi.