Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle İzmir’in Karaburun ilçesinde kurulan zeytinyağı fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa ülkelerinde sofraları süslüyor.

Farklı alanlarda uzmanlık gösteren 6 girişimci, zeytinyağı üretmek için modern bir tesis kurmaya karar verdi.

Karaburun yarımadasındaki üretim potansiyelini görerek ilçenin kırsal Parlak Mahallesi’nde yatırım kararı alan firmaya TKDK 1 milyon lira destek verdi. Ağırlıklı olarak erken hasat zeytinlerden ve soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanan zeytinyağı üretimine 2019’da başlandı.

Günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesi, 77 ton stok kapasiteli tesiste günlük 3 bin şişe yağ üretiliyor.

Zeytinyağları Urla’daki mağazada ve internet üzerinden satılıyor. Firmanın Viyana’da bulunan marketinde de satış yapılıyor.

Malia Tarım Ürünleri kurucu ortaklarından Yener Sazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının yarımadanın ürünlerinden kaliteli zeytinyağı elde ederek iç ve dış piyasaya sunmak olduğunu söyledi.

Bölgede devletin daha önce diktiği 1 milyon 600 bin zeytin ağacı olduğunu belirten Sazak, “Burada bir sıkım tesisinin eksikliğini gördük. Bölgenin tam ortasına tesisimizi inşa ettik ve yarımadanın tüm zeytinlerinden yüksek kaliteli zeytinyağı üretmek üzere yola çıktık.” dedi.

Yarımadada toplanan zeytinlerin aynı gün içinde sıkımının yapılabildiğini dile getiren Sazak, şunları kaydetti:

“Bu da bize erken hasat ve soğuk sıkımla yüksek kalitede zeytinyağı elde etme olanağı sağlıyor. Paketleme işleminin ardından Urla ve Viyana’daki mağazamıza gönderiyoruz. Yurt dışı mağaza aracılığıyla tüm Avrupa’ya ürünlerimizi satıyoruz.”

Litresi 15 Euro *

Avrupa pazarında ağırlıklı olarak İtalya ve İspanyalı firmaların yer aldığına işaret eden Sazak, Türk zeytinyağlarının ise genelde dökme olarak ihraç edilebildiğini söyledi.

Bu pazara ihracatı ambalajlı ve markalı olarak yaptıklarına dikkati çeken Sazak, “Sağlık için zeytinyağı diyerek kaliteli ürünlerle pazarda yer buluyoruz. Avrupa’da zeytinyağına zaten bir talep vardı ancak son yıllarda yüksek polifenollü zeytinyağına ayrı bir ilgi var.” diye konuştu.

Erken hasat zeytinlerden soğuk sıkım tekniğiyle elde ettikleri zeytinyağını yüksek ihraç değeriyle sattıklarını belirten Sazak, “1 litre zeytinyağını 10 kilogram, bazen 15 kilogram zeytinden alıyoruz ama kaliteli zeytinyağı alıyoruz. Böyle olunca da fiyat yükseliyor. Biz de bu ürünleri yaklaşık litresi 15 Euro’ya ihraç ediyoruz. Hedefimiz, Avrupa’nın yanına Uzak Doğu ve ABD’yi eklemek. Bunların da zaman içinde olacağına eminiz.”