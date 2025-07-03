Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket (2 Temmuz)

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, yurt içinde yerleşik bir müşterisinin öz tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kuracağı GES için KDV dâhil yaklaşık 19.000.000,00 USD (Ondokuzmilyon Amerikan Doları) tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan işin, 2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71.886.091 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Ambulans Kamera Yönetim Sistemi – 33 İl Kurulum, 81 İl Bakım ve İşletme Mal ve Hizmet Alımı" işi kapsamında alt yüklenici olarak sözleşme imzalamıştır. Bu stratejik proje ile birlikte;

33 ilde EVS altyapısının ilk kez kurulumu, işletilmesi ve bakım süreçleri üstlenilecek;

14.11.2025 tarihi itibarıyla bakım süresi sona erecek 48 ilin mevcut hizmeti, geliştirilecek yeni sistem kapsamında devam ettirilerek entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Elektronik Vaka Sistemi (EVS), Türkiye genelindeki 81 ilde etkin, sürdürülebilir ve dijital bir sağlık hizmeti altyapısı sunar hale gelecektir.

Bu proje kapsamında şirketimizin üstlendiği işin bedeli 406.828.043 TL'dir.

Şirketimizin satış gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu proje acil sağlık müdahalelerinde hız, izlenebilirlik ve kaliteyi artıracak,bu alanda dijitalleşme süreci daha da güçlendirilmiş olacaktır.