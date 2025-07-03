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CW Enerji'den geri alım kararı

CW Enerji yönetim kurulu pay geri alım kararını duyurdu.

03 Temmuz 2025 | 05:42
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 07:06
CW Enerji'den geri alım kararı

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den dün (2 Temmuz) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz 02.07.2025 tarihli 2025/027 sayılı yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde CWENE kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2025 tarih ve 2025/36 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının aşağıda detayları belirtilen çerçevede;

Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 30.000.0000 adet ile sınırlandırılmasına,
Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 1.000.000.000 TL ile sınırlandırılmasına ve söz konusu fonun Şirketin özkaynaklarından karşılanmasına,
Geri alım programının 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine sunulmasına,
Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararında belirlenen kurallara uyulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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