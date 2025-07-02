Cuma günü gazeteci Lauren Sanchez ile Venedik’te evlenen Bezos, Forbes verilerine göre 234,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Bezos, yaklaşık 736,7 milyon dolar değerindeki satışla şirketinin 3,3 milyondan fazla hissesini elden çıkardı.

Mart ayında oluşturulan 10b5-1 işlem planı kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, Bezos'un bir önceki yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık Amazon hissesi satışını takip ediyor. Plan kapsamında Bezos, 29 Mayıs 2026′a kadar 25 milyona kadar Amazon hissesi satmayı düşünüyor.

Yorumculara göre satış, Bezos'un 1994'te kurduğu Amazon üzerindeki devam eden etkisini vurgularken, teknoloji milyarderleri arasında finansal portföylerini çeşitlendirme yönündeki bir eğilimin sinyalini veriyor.

Bezos daha önce yaptığı bir açıklamada uzay şirketi Blue Origin’i finanse etmek için her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satacağını söylemişti.

Bezos ve Lauren Sanchez'in geçen hafta Venedik’te düzenlenen görkemli düğünü 3 gün sürmüş ve bölge sakinlerinin protestolarına yol açmıştı. Ünlülerin akın ettiği kutlamanın maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.