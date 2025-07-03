Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (2 Temmuz)

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

Açıklama şöyle: 02.07.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,68 TL - 27,82 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 27,745 TL) toplam 230.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 34.020.876 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3085)



AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 02.07.2025 tarihinde 75.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.198.137 adet payın sermayeye oranı %0,3453'dür.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 02.07.2025 tarihinde 48.698 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 6.575.843 adet payın sermayeye oranı %0,5494'tür.

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. (ENDAE)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 02.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ağırlıklı ortalama 16,48 TL fiyattan toplam 115.000 adet ENDAE payı geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 6.266.656 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %1,43'e ulaşmıştır.

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL)

Şirketimizce 02.07.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 20,92 TL – 21,04 TL (ağırlıklı ortalama 20,9849 TL) fiyat aralığından toplam 140.000 adet TEZOL payı geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 510.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,102'ye ulaşmıştır.

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: 02.07.2025 tarihinde 259,00 - 260,00 TL fiyat aralığından (ortalama 259,981 TL) 4.607 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 1.497.367 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7986)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)

02.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,81 TL - 15,02 TL fiyat aralığından 213.250 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.07.2025 tarihi itibariyle %3,01'e ulaşmıştır.

