AB tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) önderliğinde uygulanan en büyük tarım projelerinden biri olan Uygulamalı Çiftçi Okulları (UÇO) projesi start aldı.

Türkiye’de yeni denenmeye başlayan ve ‘Duvarsız Okul’ olarak da bilinen Uygulamalı Çiftçi Okulları ile Türk ve Suriyeli çiftçilerin entegrasyonu ve modern tarım tekniklerini öğrenmeleri hedefleniyor.

Türkiye’de tarım sektöründe çalışan KOBİ’ler için çok önemli bir proje hayata geçirildi. ‘Duvarsız Okul’ olarak tanımlanan “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen ilk eğitim ile başladı.

İzmir’deki okul açılışına projenin finansal desteğini sağlayan Avrupa Birliği’nin Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan Vekili Sürur Kır katıldı.

AB DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇTİ *

Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, projenin COVID-19 sürecinden sonra daha büyük önem kazandığına işaret etti.

Türkiye’nin şu anda önemli bir kısmı tarımda çalışan 3,8 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Meyer-Landrut, “Mültecilerin özgüvenli ve dirençli olmalarını desteklemek, istihdam edilebilirliklerini artırarak onlara yeni iş olanakları sağlamak önemli” dedi.

Bu tür projeler için 10 ilde 10 milyon Euro aktarıldığı bilgisini de veren Meyer-Landrut, “AB, Türk hükümetinin istihdam alanındaki etkileyici çabalarına, özellikle de yardım programının öncelikli alanları olan mültecilerin tarımsal istihdamına ve eğitim, sağlık ve korumaya yönelik diğer kritik çalışmalara katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır” diye konuştu.

DİNAMİZM KAZANDIRACAK *

FAO Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise, projenin Türkiye’de tarım-gıda sektöründe istihdam olanakları yaratmak amacıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ile mültecilerin ve savunmasız ev sahibi toplumların dayanıklılığının inşasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Gutu, Avrupa Birliği’ne GKAS’lere ve yerel topluluklara verdiği cömert destek için teşekkür ederek, geçim kaynaklarını iyileştirmenin uzun vadeli bir hedef olduğunu vurguladı.

6300 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLECEK *

Toplam 17 başlığın olacağı eğitimin müfredatında narenciye üretiminden hayvancılığa, unlu mamullerden fıstık ve domates üreticiliğine kadar bütün dersler tarlalarda bizzat konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak verilecek.

Katılımcılara, cinsiyet eşitliği, yeni tarım teknikleri, akıllı ve iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler verilecek. Söz konusu projeler, Türkiye’nin 10 ilinde yerel tarım özellikleri de dikkate alınarak planlandı. Projeyle yarısı Suriyeli ve yarısı Türk olmak üzere toplamda 6 bin 300 kişinin geçimi sağlanacak.

30 OKULDA DERS VERİLECEK *

Tarım Orman Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlıklarının işbirlikleri ile hayata geçirilen projeye AB, 10 milyon Euro finansman desteği sağladı. Proje kapsamında meslek eğitimleri ve istihdam fuarları gibi aktiviteler düzenlenecek.

Projenin en önemli ayaklarından biri de Uygulamalı Çiftçi Okulları (UÇO). Adana, Bursa Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van’da toplam 30 okulda ilk etapta 750 katılımcı eğitim görecek. 2021’de 750 öğrencinin daha eğitim alacağı UÇO’da toplam katılımcı sayısı 1500’ü bulacak.