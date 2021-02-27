Ankaralı Patiwiss, el yapımı çikolata ürünlerinden oluşan ana konseptine ek olarak seri tablet hatlarında da farklı çikolatalar üretiyor. Bugün AR-GE’si tamamlanmış 50’ye yakın ürünleri bulunduğunu söyleyen Patiwiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, “Piyasada olmayan, tüketiciye yön verecek, farklı deneyimler sunacak ürünleri tasarlamayı hedefliyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Patiswiss 2004 yılında İsviçreli çikolata ustalarının rehberliğinde 12 kişilik bir ekiple Ankara’da kuruldu. 2017 yılında da ise profesyonel hayattan girişimciliğe geçiş yapan Elif Aslı Yıldız tarafından satın alınan şirket, hedef büyüterek büyümesini sürdürdü.

Yıldız’ın uzun yıllar savunma sanayinde elektrik elektronik mühendisi olarak çalıştıktan sonra kendi işinin patronu olma isteğiyle satın aldığı Patiswiss bugün 250 kişilik bir kadroyla üretim gerçekleştiriyor.

El yapımı ürünlerden oluşan ana konseptine ek olarak seri tablet hatlarının da üretim yaptıklarını belirten Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, “Draje üretimimiz, çikolatalı fındık kreması, fındık ezmesi, badem ezmesi gibi krema ezme ürünlerimiz bulunuyor.

Buna ek olarak yeni yatırımını yaptığımız müslü- granola bar hattımız, yulaf, müsli ve granola üretimlerimizle 12 ana kategoride 200’ü aşkın çeşit ile hizmet veriyoruz” diyor.

PRİVATE LABEL ÜRETİM

Patiwiss’in son yatırımı aylık 1 milyon adet kapasiteli müsli, granola, flapjack hattı faaliyete geçmiş durumda. Günde beş ton krema-ezme, 10 ton çikolata, üç ton müsli bar üretim kapasitesine sahip olan şirketin Ankara’da 8 bin metrekare kapalı alanda, biri hand made diğeri seri üretim olmak üzere iki fabrikası bulunuyor.

Ürünlerinin şubeleri ve www. patiswiss.com.tr‘nin yanı sıra birçok pazar yerinin online satışlarında da türketiciyle buluştuğunu söyleyen Elif Aslı Yıldız, “Buna ek olarak, ulusal marketlerden başta olmak üzere Migros, Macrocenter, Carrefour, BİM, File gibi bir çok mağazada da varız.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok lokal market de satış kanallarımız arasında. Büyük markalar ile private label (PL) ürün anlaşmamız da bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, Beymen, Starbucks ve Migros PL üretim yaptığımız başlıca şirketler” diye anlatıyor.

50’YE YAKIN YENİ ÜRÜN

Son yıllarda 2 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiren şirket, çikolata pazarına her geçen gün yeni ürünler çıkarıyor. Bugün AR-GE’si tamamlanmış 50’ye yakın ürünleri bulunduğunu söyleyen Elif Aslı Yıldız, şunları ekliyor: “Bunları öncelikle piyasaya çıkarmak istiyoruz.

Sonrasında her dönem aklımızda olan AB’deki market raflarında gördüğümüz, ancak Türkiye’de olmayan ürünlerin iç piyasaya kazandırılması için projelerimizi gerçekleştireceğiz.

Dış piyasada da tüketiciye yön verecek her türlü inovasyon ve yeniden yorumlanan ürünlerle birlikte oldukça sürpriz yeni projelerimiz için şimdiden hazır. Piyasada çokça bulunan standart ürünlerle ilgilenmiyoruz. Bizim hedefimiz belirlediğimiz farklı piyasa da olmayan, tüketiciye yön verecek, farklı deneyimler sunacak ürünleri tasarlayarak bunları tüketicilere sunmaktı.”

İHRACATI ARTACAK

Patiwiss’in tüm perakende satışına ek olarak kurumsal ve VIP çikolatacılık hizmeti de var. Öte yandan şirket az da olsa Dubai’ye çikolata ihracatı gerçekleştiriyor.

Çikolatalarının pek çok pazarda benzerleri olmadığı için ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Elif Aslı Yıldız, “Bir çok pazara satış yapabileceğimizden ümitliyiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında ABD, Polonya, İngiltere ve Almanya ile işbirliklerimiz başlayacak” diyor.