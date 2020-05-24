Erkek egemen yedek parça sektöründe bir kadın girişimci Ebru Özülkü, teknolojiyi de işin içine kattı ve Aloparca.com’u 2014’te hayata geçirdi. 100 binden fazla üyesi olan sitenin aylık ziyaretçi sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Özülkü, aylık 20 bin telefon aldıklarını söylüyor.

Talip Yılmaz

tyilmaz@ekonomist.com.tr

Covid-19 salgının dünyada pandemiye dönüşmesi ile birlikte bireysel araç sahipliğinin artacağı öngörülüyor. Bu öngörü ışığında sıfır araçların yanında ikinci el araç satışlarında da artışlar bekleniyor. İkinci ele olacak taleple birlikte araçların bakım ve onarım hizmetlerinde de artış yaşanması kaçınılmaz olacak.

Burada yedek parça sektöründe önemli bir yaşanması da söz konusu olacak. Aloparca.com 48 farklı otomobil markasına ait orijinal ve yan sanayi yedek parça alternatifi ve 245 bin farklı parça çeşidi ile bugün Türkiye’nin önde gelen yedek parça e-ticaret sitelerinden biri. 100 binden fazla üyesi olan sitenin aylık ziyaretçi sayısı 1,5 milyon ve aylık 20 bin telefon alıyor.

YEDEK PARÇA İLE TEKNOLOJİ

Şirketin kurucusu ve genel müdürü ise üç kuşaktır yedek parça işinde olan bir ailenin temsilcisi olan Ebru Özülkü. MBA için Avustralya’ya giden ve reklam ve pazarlama alanında bu ülkede çalışan Özülkü, Türkiye’ye döndükten sonra da uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptı.

2013 yılında kendi işini kurmaya karar veren Ebru Özülkü, aile işinden bağımsız olarak yedek parça ile teknolojiyi bir araya getirdi ve 2014’te Aloparca.com’u hayata geçirdi. Özülkü, erkek egemen bir sektörde otomobil yedek parça satışını internete taşıyan ve başarılı girişimcilik hikayesi ile yılın girişimcisi, fark yaratan kadınlar, altın örümcek gibi ödüller kazandı.

FİYAT AVANTAJI VAR

E-ticaret sektörünün dinamik olduğunu kaydeden Ebru Özülkü, sektörde en çok tercih edilen site olduklarını ziyaretçi sayılarından anladıklarını kaydediyor. Bu sayının düzenli olarak artış eğiliminde olduğunu ifade eden Özülkü, bugün yüzde 40 sabit müşterilerinin olduğunu anlatıyor.

Ebru Özülkü yedek parça fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “Pahalı arabanın parçası da pahalı olur diye bir algı var. Bu kesinlikle doğru değil. Üretici markalar belli ve fiyatlar birbirine çok yakın. Eskiden usta ne derse o fiyat doğru kabul edilirdi. Oysa şimdi insanlar istedikleri yedek parçayı doğru ve güvenilir bir şekilde, üstelik fiyat avantajı ile kendisi alabiliyor.”

YEDEK PARÇA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yedek parça aracınıza uyumlu olmalı

Tercih ettiğiniz yedek parça markasının güvenilirliğini ve geçmişini göz önünde bulundurarak marka seçimi yapın.

İnternetten alışveriş yapacaksanız konusunda uzmanlaşmış sitelerden alıveriş yapmayı tercih edin.

İnternet ortamında sunulan şasi programlarına güvenmeyin. İnternet sitesinden yedek parça satın alıyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp şasiden kontrol ettirmek sizi en doğru parçaya ulaştırır.

Satın alınan yedek parça faturalı ve garantili olmalıdır.

Her zaman sıfır yedek parça tercih edilmelidir.