Karar destek platformu yatırımlarını yapamayacak KOBİ’lerin kredi skorlama altyapısına hızlı, kolay ve çok uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla kurulan Kredico’nun CEO’su Hürcan Coşkun, “Küresel salgının yarattığı kriz, dijitalleşme ve yenilikçi çözümler getirme açısından bizim gibi fintech’ler için büyük bir oyun alanı açıyor’ diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Türkiye’de ekonominin çok büyük bir parçası olan ancak çok büyük finansman gerektiren karar destek platformu yatırımlarım yapamayacak yüzbinlerce KOBİ bulunuyor.

Bu tür şirketlere ticari ilişkilerinde şeffaflığı sağlayacak, kredi skorlama altyapısına hızlı, kolay ve çok uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla kurulan şirketlerden biri olan Kredico, ayrıca finansman, kredili ya da vadeli satış sağlayan kuruluşlara, kredi risk skorlama hizmeti ve teknolojisi sunuyor.

Kredico CEO’su Hürcan Coşkun ile yeni dönemde KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Amacımız, tüm işletmelerin finansal ve kredi risk değerlendirme ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve teknolojiyi en uygun şekilde sunarak; işletmelerin finansal ve ope-rasyonel verimliliklerini artırarak, alacak riski yönetimlerini doğru şeklinde yapmalarına destek olarak; geleceğe güvenle ve büyüyerek adım atmalarını sağlamaktadır.

Bu amaçla şu ürünleri sunuyoruz:

Karar Destek Platformu: Kredico’nun karar modelleri ile şirketlerin tahsilat riskini doğru yöneterek işlerini güvenle büyütecekleri teknolojiler sunuyoruz. Şirketlerin kendi web sitesi ya da platformunuz üzerinden kredi risk skorlaması yapmak istediğinde Kredico API’lerini kolayca sistemlerine entegre ederek en kısa sürede kredi risk skorlama altyapısına ulaşabiliyorlar.

Karar motorunda segmente özel modeller ile daha doğru kararlara ulaşmak için destek oluyoruz. Şahıslar, şahıs şirketleri, kurumsal şirketler ve kurumsal bilanço ve gelir beyannamesi için ayrı modeller çalıştırıyoruz.

İşletme skoru: Bir şirketin finansal istikrarını belirlemeye yardımcı olan, işletmeye ait veriler, kamuya açık bilgiler ve istatistiksel ve matematiksel modeller ile hazırlanan işletme skorumuz; gelişmiş istatistiksel ve mali analiz tekniklerini içerir.

Raporda görülecak puanlar ve limitler, şirketlerin hızlı ve doğru kararlar vermesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Puanlama modelimiz, kötü borçların getireceği finansal kaygıyı azaltmanızı sağlayarak, işletmenlerin güvenle geleceğe taşımasına yardımcı olur.

Psikometrik test: Finansal verilere dayalı kredi puanları, mevcut koşullar altında kredi kullanım ve ödeme verilerini varsa borçların geri ödenip ödenmeyeceğini tahmin edebilir.

Ancak yeni puanlama modelleri, insanların kişiliğinde barındırdığı davranışları ve karakteri de göz önüne alarak, öngörülemeyen fakat olası koşullardaki değişiklikler gerçekleştiğinde, ödeme alışkanlıklarının ne şekilde sonuçlanacağını da tahmin ederek daha doğru sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Şirketler psikometrik testler ile güçlendirilmiş skor kartları, bankalarda yeterli kredi geçmişine sahip olmayan, kredi ilişkisinde bulunmayan ve kredi puanları hesaplanamayan müşterileri ile ölçülebilir ticari işbirlikleri yaratmasına olanak sağlar.

Türkiye’de kredi risk sigortalaması alanında ne tür fırsatlar olduğunu düşünüyorsunuz?

Kredico aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Quick sigorta ile birlikte Maher Holding bünyesinde yer alan bir şirket. Türkiyede reel sektörde ticari ilişkiler genelde çek, senet ve güvene dayalı ikili ilişkiler ile yürüyor.

Bu nedenle Kobiler ticari ilişkide bulundukları iş ortaklarını ve müşterilerinin riskini sorgulayarak alacak riskini yönetmek zorundalar. çünkü rakamsal ölçülmeyen risklerin sonucu olarak şirket içi artan kayıplar oldukça fazla oluyor ve birçok şirketi iflasa doğru sürüklüyor.

Piyasadaki birçok şirket ile görüştüğümüzde alacak sigortası destekli ürünlere ihtiyacın oldukça fazla olduğunu görünüyor. Bu nedenle Quick sigorta ile birlikte Fatura Koruma Sigortası sistemini geliştirerek müşterilerimize sunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Önümüzdeki dönemde yeni veri kaynakları ve mobil uygulama ile güvenli bir kredi risk karar destek ekosistemi kurarak hem insanların hem de şirketlerin finansal hizmete ve alacak sigortasına daha kolay ve güvenilir erişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Varsa, hangi ülkeler? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir? Gündeminizde yeni ülkeler var mı?

Henüz yurtdışına hizmet vermiyoruz ama önümüzdeki yıl Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde de çalışmalara başlamayı ve ülkelere özgü alternatif ve tamamlayıcı kredi risk skorlma altyapısı sunmayı planlıyoruz.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Küresel virus salgını tüm dünyada gıda, maske üreticileri ve telekomünikasyon hizmetleri dışında bütün şirketleri ciddi anlamda etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Birçok şirket iflas etti ve önümüzdeki bir yıl da tüm dünyada olumsuz anlamda etkilemeye devam edecek görünüyor. Küresel salgının yarattığı krizde, finansal sisteme baktığımızda çok büyük aynı zamanda daha yavaş hareket eden birçok yapı görüyoruz.

Bu da dijitalleşme ve yenilikçi çözümler getirme açısından bizim gibi fintech’ler için büyük bir oyun alanı açıyor. Biz de banka kredileri dışında şirketlerin müşterilerine taksitli ürün satışı yapabilmelerine imkan veren çözümler sunarak hem şirketlerin ticari hayatının devam etmesine hem de vatandaşlarımızın ürünleri satın almalarını kolaylaştırarak ekonomiye destek olacak çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Özetle ana stratejimiz kolay erişilebilir ve güvenilir bir kredi risk karar destek platformunu herkesin erişimine sunarak ticari hayatın gelişimine ve insanların mutluluğuna destek olacak ürünler geliştirmeye devam etmek.

2020’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2020 yılı ekonomi anlamında oldukça zorlu bir yıl olarak geçiyor ancak dijitalleşmeye daha önceden başlamış bir şirket olarak bu yılı en az yüzde 20 büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz.