Kentteki sanayi sitelerinde 40 yıldır oto elektrikçi olarak faaliyette bulunan Çoban, mesleki birikiminden yola çıkarak, tamiratı zor olan araç beyinlerindeki sorunları belirlemek için simülatör yaptı.

1 35 ÜLKEYE SATIYOR Yazılım geliştirerek simülatöre entegre eden Çoban, bu cihazla arızaları rahatlıkla belirleyerek araçları tamir etti. Oto elektrikçilerin işini kolaylaştıran cihazın seri üretimine başlayan Çoban, simülatörü, ABD ve Singapur'un aralarında bulunduğu 35 ülkeye ihraç ediyor.

2 30 YIL ÖNCE ÜRETTİ Çoban, AA muhabirine, 30 yıl önce kendi imkanlarıyla analog cihaz ürettiğini söyledi.

3 YAZILIMI VE PARÇALARI KENDİSİNE AİT Daha sonra yazılımı ve bütün parçaları kendisine ait bir simülatör geliştirdiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti: "Cihazımız otomobil, iş makinelerindeki motor, ABS freni sistemi, şanzıman, hidrolik kontrol ünitelerini, elektrik beyinlerini tamir edebilen ve simülatör üzerinde arızaları gösteren, tamir etmenize yardım eden bir cihaz. Cihazla araçlardaki kontrol ünitelerini tamir ediyoruz. Beyni nasıl tamir edebileceğimizi bize gösteren bir simülatör bu. Normalde aracın üzerinde yapılan bir iş bu, masa üzerinde araca ihtiyaç duymaksızın, beyni cihaza bağlayarak test ediyorsunuz. Bununla kontrol ünitelerini tamir ediyorsunuz ve yenisinin alınma ihtiyacı olmuyor."