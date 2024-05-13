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Gaziantepli oto elektrik ustası 30 yılda geliştirdi, 35 ülkeye satıyor

Gaziantep'te oto elektrikçilik yapan Mehmet Çoban, araçların beyinlerindeki sorunları belirlemek için yaklaşık 30 yıllık çalışma sonucu kendi imkanlarıyla geliştirdiği simülatörü 35 ülkeye ihraç ediyor.

13 Mayıs 2024 | 12:28
Gaziantepli oto elektrik ustası 30 yılda geliştirdi, 35 ülkeye satıyor

Kentteki sanayi sitelerinde 40 yıldır oto elektrikçi olarak faaliyette bulunan Çoban, mesleki birikiminden yola çıkarak, tamiratı zor olan araç beyinlerindeki sorunları belirlemek için simülatör yaptı.

1 35 ÜLKEYE SATIYOR

35 ÜLKEYE SATIYOR Yazılım geliştirerek simülatöre entegre eden Çoban, bu cihazla arızaları rahatlıkla belirleyerek araçları tamir etti. Oto elektrikçilerin işini kolaylaştıran cihazın seri üretimine başlayan Çoban, simülatörü, ABD ve Singapur'un aralarında bulunduğu 35 ülkeye ihraç ediyor.

2 30 YIL ÖNCE ÜRETTİ

30 YIL ÖNCE ÜRETTİ Çoban, AA muhabirine, 30 yıl önce kendi imkanlarıyla analog cihaz ürettiğini söyledi.

3 YAZILIMI VE PARÇALARI KENDİSİNE AİT

YAZILIMI VE PARÇALARI KENDİSİNE AİT Daha sonra yazılımı ve bütün parçaları kendisine ait bir simülatör geliştirdiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti: "Cihazımız otomobil, iş makinelerindeki motor, ABS freni sistemi, şanzıman, hidrolik kontrol ünitelerini, elektrik beyinlerini tamir edebilen ve simülatör üzerinde arızaları gösteren, tamir etmenize yardım eden bir cihaz. Cihazla araçlardaki kontrol ünitelerini tamir ediyoruz. Beyni nasıl tamir edebileceğimizi bize gösteren bir simülatör bu. Normalde aracın üzerinde yapılan bir iş bu, masa üzerinde araca ihtiyaç duymaksızın, beyni cihaza bağlayarak test ediyorsunuz. Bununla kontrol ünitelerini tamir ediyorsunuz ve yenisinin alınma ihtiyacı olmuyor."

4 İHRACATINI 50 ÜLKEYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR

İHRACATINI 50 ÜLKEYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR Çoban, araç beyinlerindeki tamiratının yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve geliştirdiği cihazla bu seviyenin yüzde 80-90'a çıktığını dile getirdi. Geliştirdiği cihazın birçok ülkede kullanıldığını anlatan Çoban, "Cihazımıza talep çok. Cihazı çevrim içi olarak sürekli güncelliyoruz. Hedefimiz 50 ülkeye ulaşmaktır. ABD, Kolombiya, Singapur'un yanı sıra Afrika ülkelerine gönderiyoruz." dedi.
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