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  • Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı: Nerelerden hibe aldı?

Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı: Nerelerden hibe aldı?

Veteriner hekim Altan Gültekin, devlet desteğiyle hem çiftliğini kurduğunu hem de çiftliğin enerji ihtiyacını güneş enerji santralinden (GES) karşıladığını söylüyor. Peki, hibe ve destekleri nerelerden aldı? İşte anlattıkları:

20 Ocak 2024 | 23:11
Son Güncellenme: 20 Ocak 2024 | 23:37
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı: Nerelerden hibe aldı?

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 18 yıldır serbest veteriner hekim olarak çalışan Gültekin, 2021'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. İşte anlattıkları: 

 

 

2021'de büyükbaş hayvan çiftliği kuran Gültekin aynı yıl yurt dışından simental cinsi 93 inek getirmiş ve aylık 70 ton süt elde etmeye başlamış.

2 HİBE DESTEĞİYLE GES

HİBE DESTEĞİYLE GES Gültekin, TKDK'nin GES hibe desteğiyle 2023'te işletmenin 3 bin metrekare çatısını 360 kW gücünde güneş enerji panelleriyle kapladı. Aylık 80 bin lira olan elektrik giderini GES'le sıfıra indiren Gültekin, fazla ürettiği enerjiyi de dağıtım şirketine satarak ek gelir elde etmeye başladı.

3 SİMENTAL CİNSİ

SİMENTAL CİNSİ Gültekin, AA muhabirine, TKDK desteğiyle 2021'de süt üretimi üzerine büyükbaş hayvan çiftliği kurduğunu söyledi. İşletmesinin "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" olduğunu aktaran Gültekin, "93 hayvanımızdan 93 yavru aldık. Dişi yavruları damızlık olarak bıraktık. Anaç hayvanlarımız şimdi ikinci doğumlarını yapıyor. İşletmemizde 93 anaç var. Günde iki kez sağım yapıyoruz ve bir inekten günlük ortalama 25-26 litre süt alıyoruz. Hayvanlarımız simental cinsi kombine verimli ırk. Verimden ve işletmemizden memnunuz." diye konuştu.

4 80 BİN LİRALIK ELEKTRİK GİDERİ SIFIRA İNDİ

80 BİN LİRALIK ELEKTRİK GİDERİ SIFIRA İNDİ Gültekin, geçen yıl yine devlet desteğiyle işletmesinin çatısına yaptırdığı GES'le 80 bin liralık elektrik giderlerini sıfıra indirdiğini dile getirdi.

5 FAZLA ENERJİYİ SATIYORUZ

FAZLA ENERJİYİ SATIYORUZ Güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Gültekin, "GES'ten üretilen enerjimizi kendimiz kullanıyoruz, fazlasını da satıyoruz. Oradan da bir gelirimiz var." dedi.

6 KAPASİTEYİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ

KAPASİTEYİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ Gültekin, Sarıkaya Süt Üreticiler Birliği Başkanlığını da yürüttüğünü belirterek, ilçedeki diğer çiftliklerle birlikte hareket ettiklerini, kaba yem ihtiyacını da kendilerinin karşıladığını vurguladı.İşletmesini büyütmeyi düşündüğünü ifade eden Gültekin, şunları kaydetti: "İşletmemdeki hayvan sayısını 200 sağmal kapasiteye çıkartmayı düşünüyorum. Burada 2 veteriner hekim olarak çalışıyoruz. 24 saat işletmenin başında doğum, suni tohumlama, hayvan sağlığıyla ilgili bütün konularla ilgileniyoruz" diyor

7 NEREDEN DESTEK ALDI?

NEREDEN DESTEK ALDI? Gültekin şöyle devam ediyor Sarıkaya ilçemizde kurulan 28'inci çiftliğiz. İşletmelerimizi AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) sayesinde kurduk. Olmasa belki bu işletmeleri yapmamız mümkün değildi. Devletimize teşekkür ediyorum. IPARD sayesinde Yozgat çok kalkındı. İlçemizde birlikte hareket ederek yem, silaj ve kaba yem alımlarımızı, süt satışını birlikte yapıyoruz. Sarıkaya bu işten güzel kazanıyor."
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