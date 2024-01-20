Çınarbaş, AA muhabirine, Türkiye'de kauçuğun, otomotiv, inşaat, havacılık ve savunma sanayisi, inşaat makineleri, medikal, ayakkabıcılık, tarım ve hayvancılık olmak üzere hemen her sektörde yoğun kullanıldığını söyledi. Kauçuk sektörünün, dünyada 50 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Çınarbaş, üretimin ise doğal ve sentetik kauçuk olmak üzere yıllık 30 milyon ton civarında olduğunu belirtti. İşte anlattıkları:

1 İHRACAT GELİRİ Çınarbaş, Türkiye'nin ise bu alandaki üretim kapasitesinin 2023 itibarıyla 1 milyon tonun üzerinde olduğunu dile getirerek, "Bundan da elde edilen ihracat 3,5-4 milyar dolar civarında. İhracatın yaklaşık yüzde 50'sini lastikler oluşturuyor." diye konuştu.

2 Kauçuk bazlı ürünlerin elektrikli araçlarda kullanımı öngörülüyor Türkiye'de, sektördeki üretimin 2028'e kadar artarak 2 milyon tonu bulmasının öngörüldüğünü bildiren Çınarbaş, bu alanda çeşitli gelişmelerin yaşanacağına dikkati çekti. Çınarbaş, "Şu an elektrikli araçlar oldukça gündemde. Dolayısıyla elektrikli araçlarda kullanılan birçok komponentin yerine kauçuk bazlı yanmaz ürünler kullanılacak. Bu, sektör için yeni bir gelişme olacak." diye konuştu.

3 En çok satış yapılan 5 ülke Türkiye'nin bu alanda en çok Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Çınarbaş, "İhracat yaptığımız ilk 5 ülke, sırasıyla Almanya, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa." dedi.

4 Hedefler Afrika ülkelerinin hem ham madde tedariki hem de nihai ürün satışı anlamında hedef pazarları olduğunu anlatan Çınarbaş, "Bunun yanı sıra Orta Doğu ülkeleri de hedefimizde." ifadesini kullandı. Çınarbaş, kauçuk sektörünün, ham maddeyi de Türkiye'de üretmeyi amaçladığını söyledi. Özellikle sentetik kauçuğun yurt içinde üretilmesinin girdi maliyetlerini düşürerek, ihracat rakamlarını rekabet anlamında artıracağını dile getiren Çınarbaş, söz konusu ürünün tedarik zincirini kolaylaştırdığına, fiyat anlamında da denge sağladığına işaret etti.

5 'Ender sektörlerdeniz' Çınarbaş, kauçuk sektörünü savunma sanayisi kadar önemsediklerinin altını çizerek, "Savunma sanayisinin elde ettiği ihracat geliri, kauçuk sektörünün elde ettiği ihracat geliriyle başa baş gidiyor. Lastik üretimini çıkarırsak da dış ticaret fazlası veren ender sektörden biriyiz. Geçen yıl 220 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiş bulunuyoruz. Öte yandan üretilen ürünler birçok sektörde, spesifik noktalarda kullanılıyor." dedi. Türkiye'de tüm ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 65 olduğunu aktaran Çınarbaş, kauçuk sektöründe lastik üretimi dahil bu oranın yüzde 90 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.