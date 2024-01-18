Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Alman Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, burada tekstil üzerine hizmet veren bir iş yerinde çalışmaya başladı. İşte sonrasında yaşadığı süreç:

1 KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU Bir süre sonra Burak Fadıloğlu ile evlenen Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu eşiyle kendi tekstil atölyesini kurdu.

2 10 YIL ÖNCE... Türkiye'nin farklı kentlerindeki atölyelere fason olarak tekstil ürünü yaptıran çift, 10 yıl önce de Tokat'ın Niksar ilçesinde atölye kurdu.

3 AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR Fadıloğlu çiftinin Niksar'daki atölyesinden kendi markalarıyla 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi.

4 30 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, AA muhabirine, 30 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

5 'TEKSTİL ÜZERİNE EĞİTİM ALDIM' Almanya'da tekstil ile ilgili yüksekokul eğitimi aldığını belirten Fadıloğlu, "Türkiye tekstil alanında gelişmiş. Ben de bu alanda çalışmak istediğim için İstanbul'a geldim. Bir firmada ihracat danışmanı olarak işe başladım. Sonra eşimle tanıştım ve evlendim." dedi.

6 ÖNCE İKİ ÜLKEYLE BAŞLADI Eşiyle kendilerine ait atölyeyi kurduktan sonra Amerika ve İngiltere'ye fason üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

7 NİKSAR'I ÇOK BEĞENDİK "Karadeniz Bölgesi'nde çalıştığımız atölyeler vardı. O zamanlarda Niksar'ı çok beğendik. İnsanları tarımdan geldiği için el yatkınlıkları var. İş odaklı çalışıyorlar. Tekstil fabrikamızı kurduk ve faaliyete geçirdik. Hayalimiz 100-150 kişi çalıştırmaktı, şu anda 400 kişi çalıştırıyoruz.