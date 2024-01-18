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  • Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?

Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen kadın ve çocuk giysileri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fabrika sahibi Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, 10 yıl önce 100-150 kişi çalıştırma hayaliyle kurdukları fabrikada şu anda 400 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Fadıloğlu, fabrika için neden Niksar'ı seçtiklerini de anlattı...

18 Ocak 2024 | 16:00
Son Güncellenme: 18 Ocak 2024 | 17:52
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Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Alman Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, burada tekstil üzerine hizmet veren bir iş yerinde çalışmaya başladı. İşte sonrasında yaşadığı süreç:

1 KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU

KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU Bir süre sonra Burak Fadıloğlu ile evlenen Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu eşiyle kendi tekstil atölyesini kurdu.

2 10 YIL ÖNCE...

10 YIL ÖNCE... Türkiye'nin farklı kentlerindeki atölyelere fason olarak tekstil ürünü yaptıran çift, 10 yıl önce de Tokat'ın Niksar ilçesinde atölye kurdu.

3 AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR

AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR Fadıloğlu çiftinin Niksar'daki atölyesinden kendi markalarıyla 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi.

4 30 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

30 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, AA muhabirine, 30 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

5 'TEKSTİL ÜZERİNE EĞİTİM ALDIM'

'TEKSTİL ÜZERİNE EĞİTİM ALDIM' Almanya'da tekstil ile ilgili yüksekokul eğitimi aldığını belirten Fadıloğlu, "Türkiye tekstil alanında gelişmiş. Ben de bu alanda çalışmak istediğim için İstanbul'a geldim. Bir firmada ihracat danışmanı olarak işe başladım. Sonra eşimle tanıştım ve evlendim." dedi.

6 ÖNCE İKİ ÜLKEYLE BAŞLADI

ÖNCE İKİ ÜLKEYLE BAŞLADI Eşiyle kendilerine ait atölyeyi kurduktan sonra Amerika ve İngiltere'ye fason üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

7 NİKSAR'I ÇOK BEĞENDİK

NİKSAR'I ÇOK BEĞENDİK "Karadeniz Bölgesi'nde çalıştığımız atölyeler vardı. O zamanlarda Niksar'ı çok beğendik. İnsanları tarımdan geldiği için el yatkınlıkları var. İş odaklı çalışıyorlar. Tekstil fabrikamızı kurduk ve faaliyete geçirdik. Hayalimiz 100-150 kişi çalıştırmaktı, şu anda 400 kişi çalıştırıyoruz.

8 NELER ÜRETİYORLAR?

NELER ÜRETİYORLAR? Ağırlıklı olarak örme kumaştan penye yapıyoruz, kadın ve çocuk giysileri üretiyoruz. Kumaşı Trakya ve İstanbul'dan alıyoruz. Müşterilerimiz İngiltere, Almanya ve İspanya'dan ama ağırlıklı olarak İngiltere."
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