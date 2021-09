Her şirket için önemli bir yere sahip olan iletişim konusuna bu ay “gestalten” (birleşik, bütünleyici) bir perspektiften bakalım. Etkili bir iç iletişim yapısı oluşturmak, iş yerini daha üretken, işbirlikçi ve etkileşimi yüksek hale getirmenin en önemli kaynağını oluşturuyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

İster küçük hacimli ister büyük hacimli bir şirketi yönetiyor olalım, iç iletişimin şirket başarısı üzerinde doğrudan etkisi sanıldığından daha fazladır.

Çalışanlarla “gerçek anlamda sağlıklı” iletişim kurmak; iç görü oluşturma, çalışan verimliliği, ekip çalışması, çalışan deneyimi ve nihayetinde çalışan bağlılığı üzerinde muazzam bir etkisi bulunuyor.

IBM Smarter Workforce Institude ve Globoforce’s Work Human Research Institude tarafından hazırlanan “The Employee Experience Index-A new global measure of a human workplace and its impact” başlıklı global çalışmada çalışanların yüzde 44’ü yöneticilerin şirketin vizyonu hakkında net bilgi vermediğini ve çalışanların şirketin stratejisini tam olarak anlamadığını düşünüyor.

Benzer şekilde Harvard Business tarafından yayınlanan “The Business Case for an Employee Communication App” başlıklı bir diğer çalışmada ise iç iletişimi optimize eden şirketlerin verimliliği, uyumluluğu ve müşteri memnuniyetini iyileştirdiğini, riski azalttığını ve günün sonunda cirolarını belirli ölçülerde arttırdıklarını gösteriyor. Yetersiz veya zayıf iç iletişimin ise faturası aslında yine şirketin kendisine kesiliyor.

İşten ayrılan çalışanlar için ödenen ve şirketin kayıp hanesinde yer alan “uçup giden” maliyetlerin oranı %35, etkisiz ve motivasyon düşüklüğü ile geçirilen çalışma zamanı ortalama %12, personel dönüşüm oranı (işten ayrılan) ise %34’lerde seyredildiği yönünde tespitler hâkim.

Gelelim İç iletişim (Internal Communication (IC) olarak da bilinir) ile Kurumsal İletişim (Corporate Communication) arasındaki belirleyici özelliklere. İç iletişim en yalın haliyle bir şirket veya kuruluş içindeki çalışanlar ve yöneticiler arasında etkili bilgi akışından ve iş birliğinden sorumlu olan bir grup süreci ve aracı kapsar.

Sınırları belli olan, üslubu uygun, net ve açık bir iletişim, şirket içi etkileşimi ve verimliliği olumlu yönde etkilediği gibi aynı zamanda çalışanların şirketin vizyon ve misyon beyanını anladığından, herkesin şirketin değerleriyle uyumlu olduğundan emin olmanın da harika bir göstergesidir.

Şirket içinde bilgi, davranış ve tutumlar üzerinde etkisi olduğu için iç iletişimin planlanması önemlidir. İç iletişim, şirket ile farklı seviyelerdeki çalışanları arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

İç iletişim esas olarak yöneticiler ve çalışanlar arasında aktarılan bilgileri içerir. Genellikle çalışanları örgütsel hedefler hakkında bilgilendirmek, bu hedeflere ulaşmak için planlar oluşturmak ve kaynakları en optimal şekilde organize etmek için gerçekleştirilir.

İç iletişimde yaşanan aksaklıklar, kopukluklar, çatışmalar, günlük iş akışını, departmanlar arası iş birliğini, şirket içi stratejik uyumu, liderlik süreçlerini, çalışan motivasyonu ve üretkenliğini, çalışan deneyimini, şirket kültürünü, çalışan bağlılığını ve diğer birçok yönetsel süreçleri olumsuz olarak etkiler.

Kurumsal İletişim çalışmalarının ana hedefinde ise rakipler, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve genel halk gibi kuruluş dışından bir kuruluş veya birey arasındaki bilgi alışverişi bulunmaktadır.

Kurumsal iletişim, şirket tarafından üstlenilen yeni ürünler veya girişimlerle ilgili bilgiler üzerinden de çalışma alanını oluşturabilir. Dış mesajlar normalde müşteri kazanmak, markayı oluşturmak veya halkın şirketi algılama şeklini etkilemek için dağıtılır.

Dış iletişimin amacı, olumlu bir itibar ve kamuoyu imajı oluşturmak için dış paydaşlarla ilişki kurmaktır. Ayrıca ürün/hizmetlerin sunulabileceği tedarikçiler, satıcılar, yatırımcılar ve diğer taraflarla bağlantı kurmak için de kullanılır.

Bu genel çerçeveyi sunduktan sonra bu yazımızı bir vaka çalışmasına giriş yaparak sonlandıralım, gelecek ay vakanın çözümü için öneri niteliği taşıyan pratik noktaları ele alalım. Yurt içi ve yurt dışı satışları olan bir üretim firması hızlı büyüme trendine girmesine rağmen istikrarlı bir biçimde iyi hizmet anlayışını korumakta güçlük çekmektedir.

Üst yönetim ekibinin ilk tespiti, müşteri yönetimi süreçlerini iyileştiremedikleri sürece büyümenin tutarlılık ve devamlılık arz etmeyeceğini öngörürler. Şirketin yönetim, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerin de dahil olduğu ana paydaşlarla yapılan görüşmelerde şirketin karşı karşıya kaldığı temel problemin İç İletişim Stratejisinin olmadığı ve pek çok şeyin el yordamıyla yapıldığı konusu netleşir.

Bu sebepten dolayı artan işler, artan maliyetler, net olmayan beklentiler ve müşterilerle yaşanan iletişim çatışmaları şirketin yönetim süreçlerinin gündemini meşgul etmeye başlar. Bu noktada kurumsal iletişim çalışmalarının süreci yönetmekteki yetersizliği ile de karşı karşıya kalınır.

İşte hepimizi zaman zaman (veya her zaman) ilgilendiren nur topu gibi bir sorun alanıyla beraberiz.

Devam edeceğiz…