Türkiye’nin yarım aşırı deviren markalarından biri olan Yelken Kalıp, 1969 yılında Süleyman Yelken tarafından kuruldu. Kuruluş yıllarında sac parçalar üretimi ile faaliyetleri yürüten şirket, 1980’li yıllarda beyaz eşya sektörüne sac aksam parçaları üreterek hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.

1990’lı yılların başında faaliyet alanlarını çeşitlendirip PVC kapı ve pencere aksesuarları sektöründe faaliyetlerine başlayan Yelken Kalıp, aynı dönemde otomotiv sektörü için fren sistemleri sac aksamı tedariği de yaptı. 2005 yılına gelindiğinde şirket, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik tedarikleri bırakarak tamamen PVC aksesuar sektörüne yoğunlaştı.

Bu amaçla ispanyolet üretim hattı, montaj hattı, kapı-pencere kolu ve diğer aksesuarlar ile ilgili tezgah ve ekipman yatırımlarını tamamladı. Faaliyetlerinde kaliteli ürün ve mutlak müşteri memnuniyetini ilke olarak benimseyen firma, PVC kapı pencere aksesuarları sektöründe de hızlı bir büyüme gerçekleştirerek sektörün öncü firmaları arasına girdi.

2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Belgesini alarak organizasyon ve faaliyetlerindeki kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti hedeflerini üst seviyeye taşıdı. Yelken Kalıp A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar ile şirketi yatırım planlarını konuştuk.

Şirketinizin faaliyetlerinden bahseder misiniz? Ne kadarlık üretim yapıyorsunuz ve iç pazar dışında nerelere satışınız var?

Türkiye’de sektörünün öncü markalarından olan firmamız sektörde 51. yılını geride bırakmıştır. Şu anda şirketimiz çalışmalarına 380 personelle devam etmektedir. PVC ve alüminyum pencere – kapı sistemleri için birbirinden farklı binlerce parça üretiyoruz bu nedenle üretim adetlerini sayısal ifade etmek zor ama şöyle ifade edebiliriz.

Bir yılda ürettiğimiz sistemi ile 10 milyon adet pencere ve kapının açılıp kapanmasını sağlayan donanımı gerçekleştirmiş oluyoruz. 2015 yılında satışlarımızın yüzde 50’si ihracattı. Şu an ise satışımızın yüzde 70’ini ihracat oluşturuyor. 68 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz.

Rusya, Ukrayna, Hindistan, İtalya, Azerbaycan, BAE, Katar, Polonya, Libya, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler ihracatımızda ön sıralarda yer alıyor. Rusya’da kendi satış ofisimiz ve depomuz var.

Geçtiğimiz dönemde İTO Kilit’i satın aldınız? Bu satın alma ile hedefiniz nedir?

Esasen kilit üretimine yabancı değiliz bizim mevcut işimizde kullandığımız daha basit sistemdeki kilit parçalarını üretiyorduk. Kilit üretimine yoğunlaşmak için 2019 yılında yeni makine yatırımı yapmaya başlamıştık. Zamanlama çok denk geldi Aynı dönemde İTO Kilit markası ve üretim tesislerini bünyemize kattığımız için memnunuz.

İTO Kilit’in modern üretim teknolojileri kullanılarak üretilen kaliteli geniş yelpazede ürün gamının olması, marka bilinirliğinin yüksekliği ve yüzde 100 yerli bir marka olması bizim için çok önemliydi. Bu satın alma bizim bu sektörde derinleşmemize ve büyümemize hız katacak

İTO Kilit ile birlikte pazar payınız ne kadar artacak?

Bugüne kadar ürettiğimiz kilit parçalarını kendi sistemlerimiz içinde kullandık. Bu nedenle geçmiş dönem için bir kilit performansı söylemek doğru olmaz. Ama 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk üç firma arasında olmayı hedefledik. Stratejimizi bu doğrultuda oluşturduk

2019 cironuz neydi? Gelecek yıllar için hedefiniz nedir?

2019 yılı ciromuz 230 milyon TL. 2019 yılını satış hedefimizin üstünde kapattık. Bu yıl da geçen yıla göre yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. 2020 İlk 3 ay sonuçları hedeflerimizle uyumlu. Bundan sonraki dönem ise içinden geçtiğimiz zor dönemin nasıl ev-rileceğine ve global gelişmelerin seyrine göre gerçekleşecektir.

AR-GE çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yılda ortalama kaç yeni ürün geliştiriyorsunuz?

AR-GE tarafında, yurt içinde kurulan 416. AR-GE merkeziyiz, ürün geliştirme sürekli olarak devam etmektedir. Yıllık ortalama 10 adet yeni projemiz oluyor. Bu projeler hem yeni ürün, hem üretim prosesi, hem de üretim prosesine ait makine otomasyon geliştirme içerikli.

Koronavirüs süreci size nasıl yansıdı? Bu süreci atlatmak için ne gibi tedbirler aldınız?

Çalışma saatlerimizi değiştirmedik, beyaz yakalı personelimizi mümkün olduğu kadar evden çalışmaya yönlendirdik Kronik hasta ve hamile çalışanlarımızı ilk günden itibaren evlerinde istirahate aldık Şirket olarak tüm tesislerimizde ve çalışma ortamlarımızda maksimum tedbirler alındı. Salgınla mücadelede dikkate alınması gereken önlemler konusunda çalışanlarımızı bilgilendirdik.

Şirket doktorumuz sıklıkla bu konuda bilgilendirmeyi yeniliyor. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi daha da artırdık. Yemekhane, tuvalet, asansör gibi ortak kullanım alanları düzenli temizleniyor ve dezenfeksiyonu yapılıyor. Çalışan personelimize düzenli ateş ölçümü yapıyoruz.

Personel servis aracı sayımızı güvenli sosyal mesafeyi uygulayacak şekilde artırdık. Yemek saatlerimizi ve yemekhanemizi de aynı güvenli mesafeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenledik Yemekhanede ekmekler, çatal, bıçaklar ambalajlı hale getirildi, her türlü içecek disposible araç-gereçlerle servis ediliyor gibi.

Bu süreçte üretiminiz hala devam ediyor o halde?

Taahüütlerimizi ve alınan siparişlerin teslimatını aksatmadan yerine getirmek için Tabii ki Çalışan sağlığı önceliğimiz olmak kaydıyla gereken tüm önlemleri alarak ve artırarak üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz.