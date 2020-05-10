Tasarımdan üretime, planlamadan mağazalara kadar her alanda dijital dönüşüme odaklanan Gürmen Group, bugüne kadar 25 milyon TL’lik yatırım yaptı. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yatırımları müşterilerin tüm kanallardan mükemmel müşteri deneyimine odaklanacak şekilde kurguladıklarını söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Tekstil-hazır giyim başta olmak üzere enerji, tarım-hayvancılık ve teknoloji alanlarında yatırımları olan Gürmen Group’un kuruluş hikayesi, Avrupa’nın moda başkentlerinden Londra’ya uzanıyor. 1970’li yıllarda Londra’da bir hazır giyim atölyesiyle temelleri atılan grup sonrasında kurucularının doğduğu topraklara yatırım hedefiyle faaliyetlerini Türkiye’ye yönlendirdi.

Günümüzde yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, erkek moda markaları RAMSEY ve KİP ile 20 ülkede 130 mağazada hizmet veriyor. Üretimden tasarıma e-Ticaretten müşteri deneyimine kadar her alanda dijitalleşmeye odaklanan şirket, bu alanda fark yaratmak için 2017 yılında Gürmen Teknoloji’yi kurdu.

Gürmen Teknoloji liderliğinde başlatılan dijital dönüşüm sürecinde yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirildi. Önümüzdeki dönemde yapay zekayla kişiye özel müşteri deneyimine odaklanacaklarını söyleyen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, grubun dijitalleşme yolculuğunu anlattı.

Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğu ne zaman başladı?

Yoğun rekabet ortamında artık en iyi koleksiyonu, en iyi kalite ile üretmek ve iyi bir tedarik zinciri yeterli kalmıyor. Hem müşterinizi iyi tanımak hem de daha veri odaklı olup bu veriyi iyi, verimli kullanmak ve inovasyon farklılaşmak adına her zamankinden daha önemli.

Biz de bu alanda fark yaratabilmek için 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi kurduk: Gürmen Teknoloji. Teknoloji şirketimizle birlikte hayata geçirdiğimiz bir dijital dönüşüm ajandamız var. Bu ajandaya uygun şekilde grubumuzun teknik alt yapısından raporlamalarına, müşteri analizinden iş süreçlerine kadar dijitalleşme sürecimize hizmet eden pek çok projeyi hayata geçirdik.

Dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar? Ne kadarlık yatırım yaptınız?

Dijital dönüşüm stratejimizi; üretim, koleksiyon ve tasarım, online ve e-Ticaret, müşteri deneyimi olmak üzere dört başlık altında topladık. Tekstilde üretim alanında da faaliyet gösteriyoruz ve fabrikalarımızda 1,5 milyon adetlik üretim kapasitemizi markalarımız RAMSEY ve KİP’in yanı sıra Avrupa’dan Amerika’ya birçok dünya devine koleksiyon üretimi için de kullanıyoruz.

Biz de bu yüzden izlenebilirlik, şeffaflık ve hızlı- anlık – doğru bilgi akışını sağlayacak “Endüstri 4.0 dijital dönüşüm projesi”ne yöneldik. Dataların gerçek fayda yaratacak şekilde yapay zeka destekli raporlana-bilmesi, bu veri üzerine dayalı verim, sevkiyat, kalite senaryoları hesaplanabilmesi, sanal fabrika yönetimine götürebilecek kadar kapsamlı bir yolculuğun ilk adımları. Bu uygulamayı hazır giyimde Türkiye’de ilk uygulayan fabrikalardan biriyiz.

Dijital dönüşümün nasıl bir katkısı oldu size?

Dijital dönüşüm sürecimize liderlik eden Gürmen Teknoloji ile yepyeni ve değer katan projeleri de hayata geçirme imkanı bulduk. Mobil satış ve akıllı algoritmalarla çeşitli öneriler sunarak mağazacılık alanında farklı bir bakış açısını markalarımıza kazandıran “ChicApp – mobil mağazacılık”; global olarak tüm mağazalarımızın dijital ekranlarını merkezi noktadan yönetebilmeyi sağlayan “digital signage” uygulamamız; müşteri davranışlarını daha iyi analiz edebilme ve mağaza konseptlerimizde bu bilgilere göre değişim yapabilme imkanı sunan, veri odaklı bir yönetim sergileme imkanı sağlayan “ısı haritası” uygulamamız Gürmen Teknoloji’nin geliştirdiği projelerden sadece birkaçı…

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir?

Artık tüketiciler ihtiyaç duydukları bilginin yapay zeka ile tespit edilmesini; aynı miktarda bilgiye kısa içeriklerle ulaşmak istiyor. Bu noktada; online ve offline perakendeciliğin kesişimi yani omnichanel önemli bir yatırım alanı olarak karşımıza çıkıyor. Biz markalarımızla; müşterilerimizin tüm kanallardan mükemmel müşteri deneyimine odaklanacak şekilde yatırımlarımızı kurguluyoruz.

Online ve offline mağazalarda oluşan deneyimleri analiz edilmek ve bu analizler sonucunda toplu bir kampanya yönetimi yerine daha spesifik kişiye özel olarak tasarlanması gerekiyor. Bu tasarlanan yapılarda büyük datanın incelenerek anlamlandırılması ve tabii ki yapay zeka ile hızlı ve öğrenilmiş alışkanlıklara özel farklı seçenekler sunulması gelecekte daha da önem kazanacak. Yeni dönemde yeni projelerimiz de özellikle bu alana odaklanacak.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı değiştiriyor. Dijital dönüşüm size nasıl bir katkı sağladı?

Bu süreç hemen hemen tüm devlet kurumlarında ve özel şirketlerde çalışma modellerinde uzaktan çalışma ve mobilize olma ihtiyacını ortaya koydu. Şirketlerin neredeyse tümü ön hazırlık, kapasite test gibi süreçleri tamamladıktan sonra yeni çalışma modellerine geçiş yapabildi.

Bu süreçte grup olarak herhangi bir hazırlık ve teste ihtiyaç duymadan dijital altyapımız üzerinden operasyonlarımızı normal bir şekilde sürdürmeye devam ettik. Mağazaların kapanmasıyla birlikte online tüketici için tek alışveriş kanalı haline geldi. Hijyen ve güvenlik kurallarına riayet edilerek yapılan hazırlık ve teslimatlar ile online kanalımızda hizmet vermeye devam ediyoruz. İçinde olduğumuz süreç tüketicinin online’da alışveriş yapma alışkanlığına hız kazandırdı; süreç sonrasında online’ın büyümesi daha da güçlenecek.

e-Dönüşüm konusunda attığınız adımlardan bahsedebilir misiniz?

Tüm grup şirketlerimizde e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına geçiş sağladık. Tüm sevk irsaliyelerimizi elektronik ortamda düzenlemek için çalışmalara başladık. e-Mutabakat sistemine geçiş sağladık. Tüm mutabakatlarımızı elektronik ortamda yapıyoruz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımımızı yaygınlaştırarak, hukuki konularda zaman ve maliyet tasarrufumuzu her geçen gün arttırıyoruz. Tüm satın alma kararlarımız elektronik ortamda hazırlanıyor, onayları sistem üzerinden yapılarak kağıt, zaman tasarrufu sağlıyoruz. Elektronik ortamda hazırladığımız satın alma kararlarını, bize kesilen e-Fa-turaların otomatik sistem tarafından kontrol edilmesini sağlanmasıyla ilgili bir projemiz var.

İNOVASYONA ODAKLANIYOR

25 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ

İnovasyon markalarımızın DNA’sında var diyebiliriz. Yenilikçi ürün geliştirme anlayışımız çerçevesinde yaklaşık 25 kişiden oluşan AR-GE ekibimiz değişen moda dinamikleri, gelişen teknoloji ve erkeklerin beklentilerini güncel bir şekilde takip ederek inovatif ürünler, giyilebilir teknolojiler konusunda sürekli iş geliştiriyor.

TASARIM MERKEZİ SEÇİLDİ

2018’de “Tasarım Merkezi” seçilen tasarım departmanlarımız özellikle giyilebilir teknolojiler, dijital dünyayı tasarım ile daha etkin şekilde bir araya getirme konusunda müşteri beklentilerini karşılayacak yenilikçi ürünler konusunda yoğun mesai harcıyor. Bugüne kadar Gürmen Teknoloji liderliğinde başlatılan dijital dönüşüm sürecimizde yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik.