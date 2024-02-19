Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'teki okulda Ocak 2023'te kurulan ve 20 öğrencinin çalıştığı Baklava Akademisi'nde öğrenciler, ilk önce usta öğreticiler tarafından baklava üretiminin inceliklerini öğreniyor. Bir süre sonra baklava yapımına dahil olan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aldıkları siparişleri yetiştirmek için üretime başlıyor.

1 BAŞKA ŞEHİRLERE DE GÖNDERİYORLAR Gruplar halinde önce baklavanın hamurunu açan, daha sonra fıstık serimi, yağlama ve kesim yapan öğrenciler, baklavayı pişirdikten sonra siparişlere göre ayırıyor. Günlük üretimi siparişlere göre değişen lisede hazırlanan baklavalar, başta kamu kurumları olmak üzere birçok şehre gönderiliyor. Okul Müdürü Halime Ebru Gülnar, AA muhabirine, 5 Ocak 2023'ten bu yana baklava ürettiklerini söyledi.

2 ÜRETİM KAPASİTESİ GÜNLÜK 150 KİLOGRAM Öğrencilerin kentteki bir baklava ustası kadar üretim yapabildiğini anlatan Gülnar, şöyle konuştu: "1 yıl içerisinde yaklaşık 4 milyon ciro yaptık. Deprem felaketi yaşadık ve 1 ay kapanma yaşadık. Daha sonrasında piyasaya tekrar dahil olduk. Günlük 150 kilogram baklava üretim kapasitemiz var. Halkımız ve kurumlarımız bizi destekliyor. Özellikle perakende satışlarımız güzel ilerliyor. Kurumlarımız da artık bizi tanıdı. Dış çevre bize destek olduğu müddetçe öğrencilerimiz büyük bir motivasyonla işlerine devam ediyorlar."

3 "ALMANYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE'EN MÜŞTERİLERİMİZ OLDU" Üretilen baklavaların beğenildiğini dile getiren Gülnar, taleplere yetişmek için üretime hızla devam ettiklerini söyledi. Gülnar, şunları kaydetti: "Almanya, Hollanda ve İngiltere'den müşterilerimiz oldu ve onların siparişlerini de ilettik. Yurt içinde Ankara, İstanbul, Antalya, Trabzon, İzmir, Adana, Malatya ve Elazığ gibi illerimize satış yaptık. Öğrencilerimiz burayı bir iş olarak görüyor. Öğrenciler üretimin maddi olarak kendilerine ve aile ekonomisine katkı sağladığını görünce daha motivasyonlu çalışıyorlar. 8 bin lira civarında ücret alıyorlar."