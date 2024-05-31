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Mühendis çift kurdu, 60 ülkeye satış yapıyorlar

Bursa'da 2015 yılında tekstil mühendisi Özel çifti tarafından kurulan firma, 9 yılda 60'a yakın ülkeye ihracat yapar hale geldi

31 Mayıs 2024 | 03:06
Mühendis çift kurdu, 60 ülkeye satış yapıyorlar

Mühendis çiftin 2015 yılında kurdukları tekstil firması bugün 300 çalışanıyla çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. İşte şirketin kurucularının sözleri:

1 'BABAM KATIR SIRTINDA TEKSTİL TİCARETİ YAPARMIŞ'

'BABAM KATIR SIRTINDA TEKSTİL TİCARETİ YAPARMIŞ' Marsala Tekstil firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, AA muhabirine, babası Mehmet Özel'in 1940'lı yıllarda Kayseri'de katır sırtında tekstil ticareti yaptığını ve 8-9 yaşından beri okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışarak ticareti öğrendiğini söyledi.

2 EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDUK

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDUK Çetin, eşiyle Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2015 yılında firmalarını kurmaya karar verdiklerini anlattı.

3 AYLIK KAPASİTEMİZ

AYLIK KAPASİTEMİZ Çetin, şunları söyledi: "Bu firmayı kurarken amacımız uluslararası bir marka haline gelmek ve ihracatta lider bir kuruluş olmaktı. Bu niyetle firmanın tohumlarını attık ve o günden bugüne 9 yılda Bursa'nın altın ihracat ödülünü almayı başaran firmayı, çok iyi bir kumaş markası haline getirmeyi başardık. Bu anlamda öncelikle eşime ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda 300 çalışanımız var. Dokuma kumaş üretiyoruz. Dokuma kumaştan da giysilik kumaş üretiyoruz. Bu kumaşları uluslararası ve yerel markalara satıyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası markaların ana kumaş tedarikçilerinden biriyiz. Aylık kapasitemiz yaklaşık 1,5 milyon metre. Üretimimizin yaklaşık yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Bu zaman zaman değişiyor, yüzde 70-80'lere çıktığımız oluyor."

4 "60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz"

"60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz" İhracatla ilgili bilgi veren Özel, "60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracat yaptığımız ülke sayısını da artırmayı hedefliyoruz. İspanya, İngiltere, Almanya, Amerika, Fransa, Rusya ve Avrupa'nın neredeyse tamamına ihracat yapıyoruz. 2024 yılı ihracat hedefimiz 15 milyon dolar. 2026'da da bu rakamı 25 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

5 Fuarların önemi

Fuarların önemi Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özel de yıl içinde 18 fuara katıldıklarını, 9 fuarda yaz koleksiyonlarını 9 fuarda da sonbahar-kış koleksiyonlarını sergilediklerini aktardı. Sektörün en önemli fuarlarından olan Paris'teki Premier Vision Fuarı'na da katılım sağladıklarını vurgulayan Özel, "Fuarlarda stantlarımıza oldukça yoğun katılımcı oluyor. Müşterilerle birkaç farklı temasımız oluyor. Fuarlar bunun en önemli parçasını oluşturuyor. Fuarlarda yeni müşteriler kazanıyoruz. Fuarlarda bizim ismimizi görerek gelen veya referansla gelen çok fazla sayıda müşterimiz oluyor. Ayrıca fuarlarda tanıştığımız kişiler daha sonra firmamızı ziyaret ediyor." diye konuştu.

6 ÇİN İLE İTALYA ARASINDA BİR KONUMA SAHİBİZ

ÇİN İLE İTALYA ARASINDA BİR KONUMA SAHİBİZ Özel, şunları kaydetti: "Pazarda aslında Türkiye'nin konumlandırıldığı bir yer var. Çin ile İtalya arasında bir konuma sahibiz. Çin pazarından daha kreatif daha kaliteli ürünler üretiyoruz. İtalya pazarından da daha uygun fiyatlı ürünler üretiyoruz. Ayrıca daha esnek ve hızlı çalıştığımız için müşteriler tarafından tercih ediliyoruz. Dinamik bir ekiple çalıştığımız için müşterilerimize servis konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Global markalarla birlikte çalışarak onlarla birlikte büyüyoruz. Kendi koleksiyonumuzu sunmamızın yanında müşterilerle birlikte karşılıklı kendi kendimizi besliyoruz. En yakın trendleri takip ediyoruz. Artık trendler çok hızlı değişiyor. Biz de koleksiyonumuzu şekillendiriyoruz. Bu bize şunu kazandırıyor, sürekli bir değişim içindeyiz."
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