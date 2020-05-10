QNB Finansbank, Dijital Köprü ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğunu gözlemlediği birçok ek hizmetle ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere QNB Finansbank tarafından hayata geçirilen Dijital Köprü projesi Eylül 2019’da Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi ile başladı ve Dijital Köprü’ye şimdiye kadar 25 binden fazla işletme başvurdu.

Ücretsiz e-Dönü-şüm Paketi’nde bir KOBİ’nin yılda ortalama 20 bin TL civarında bir bütçe ayırarak kullanabileceği; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Dijital Köprü’nün sunduğu ücretsiz çözümlere Şubat 2020 itibariyle; insan kaynakları yönetimi, saha ekip yönetimi, ön muhasebe programı, e-Ticaret pazaryeri yönetimi, mutabakat işlemleri hizmetleri ve QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade de eklendi.

Dijital Köprü’ye eklenen yeni hizmetler ile kullanıcılar şirketlerinin ihtiyaçlarını tek tıkla karşılayabiliyor ve firmaların ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözümler sunuluyor.

QNB Finansbank, Dijital Köprü ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğunu gözlemlediği birçok ek hizmetle ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Üstelik QNB Finansbank müşterileri tüm bu çözümlerden 2022 yılına kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

ALTERNATİF FİNANSMAN: NEOVADE

Neovade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturabilen bir ticari iletişim platformu. NeoVade ile alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlanıyor.

Kullanıcılar Neovade üzerinden; e-Faturaları için teklif üretebiliyor, karşı taraf ile bu teklifleri paylaşabiliyor ve oluşturulmuş olan tekliflerin kabul/ onay takibini yapabiliyor. Böylelikle kendi müşterileri ve tedarikçileri ile tahsilat ve ödeme konularında hızlıca iletişim kurabiliyorlar. İlk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerin

faydalanabileceği NeoVade’den, kısa bir süre sonra tüm e-Fatura mükellefleri, QNB Finansbank ya da QNB eFinans müşterisi şartı aranmaksızın faydalanabilecek. Dijital Köprü ile NeoVade 2022 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

KOLAY İK İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Dijital Köprü’nün İnsan Kaynakları Yönetimi çözümü yeni nesil insan kaynakları yazılımı olan Kolay İK tarafından sağlanıyor.

Kolay İK, kullanıcılarına izin yönetimi, özlük yönetimi, eğitim yönetimi, harcama takibi, fazla mesai yönetimi, zimmet takibi, bordrolama, yemek kartları, puantaj, şirket takvimi, BES Otomatik Katılım gibi hizmetleri bir arada sunuyor. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 60 çalışan için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

EKMOB İLE SAHA EKİP YÖNETİMİ

Dijital Köprü’nün Saha Ekip Yönetimi çözümü Ekmob tarafından sağlanıyor. Ekmob, saha operasyonu olan şirketlere daha etkin ekip yönetim imkanı sağlayan bulut tabanlı bir uygulama.

Mobil CRM, mobil form, anketler, ziyaret planlama, sipariş, takım yönetimi/mesajlaşma ve lokasyon takibi özellikleriyle Ekmob, saha ekiplerinin tüm süreçlerini yüzde 40’a kadar daha verimli yönetmelerini sağlıyor.

Sadece yöneticiler değil, saha ekipleri de bu uygulama sayesinde müşteri yönetimi, tahsilat yönetimi, iş takibi yönetimi, form yönetimi ve mesajlaşma ile verimini artırabiliyor. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 10 çalışan için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Arşiv, e-Müstahsil Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu çözümleri 2022 yılına kadar QNB Finansbank müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Takvim yılı boyunca e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu için toplamda 100 bin adet kontör, e-Defter için 1 GB kullanım alanı kullanım kotası mevcut.

KOLAYBİ İLE ÖN MUHASEBE PROGRAMI

KolayBi’ işletmelerin finansal operasyonlarını hızlandırarak KOBİ’lerin iş verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttıran online bir ön muhasebe programı.

Ön muhasebe; bir işletmenin ücretle ifade edilen işlemlerini, yani işletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılıyor.

Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutuluyor. KolayBi’ ile cari hesap takibi, gelir/gider takip programı, fatura takibi, stok takibi gibi işlemler yapılabiliyor. Bu program Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

STOCKMOUNT İLE E-TİCARET PAZARYERİ YÖNETİMİ

Bu çözüm, e-Ticaret sitelerinde satış yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirmelerini sağlayan Stockmount aracılığı ile veriliyor. e-Ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarda ürün satışı gerçekleştiren satıcılar, günlük rutin işlemlerinin tamamını bu program aracılığı ile gerçekleştirebiliyorlar.

Otomatik ürün güncelleme, siparişlere özel fatura ve kargo etiketleri yazdırma ve genel, kategori bazlı veya ürün bazında fiyatlandırma gibi bir çok özelliği ile kullanım avantajı sunar.

StockMount entegrasyonu ile e-Ticaret sitelerinde satış yapan şahıs ve firmalar tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirebiliyorlar. Dijital Köprü ile StockMount ürününü firmalar e-Ticaret sitelerinde sahip olduğu üç mağaza, iki alt kullanıcı kullanıcı, 1 XML için 2022 yılına kadar ücretsiz kullanabilecek.

KOLAYMUTABAKAT.COM İLE MUTABAKAT İŞLEMLERİ

Dijital Köprü’nün Mutabakat İşlemleri çözümü KolayMutabakat tarafından sağlanıyor. KolayMu-tabakat, şirketlerin elle yaptıkları tüm mutabakat süreçlerini web üzerine taşıyan bir platform.

Platform, mutabakatın sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlayarak, şirketlerin iç kontrol süreçlerini güçlendiriyor ve vergi risklerinden korunmalarına yardımcı oluyor.

KolayMutabakat, iletişimin önündeki engelleri akılcı bir şekilde çözerek, mutabakata yanıt verecek doğru kişiye ulaşılmasını sağlıyor ve mutabakat farklarının kolayca bulunmasını sağlayacak uygulamaları içinde barındırıyor. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar 1500 mutabakat işlemi için ücretsiz olarak kullanılabilecek.