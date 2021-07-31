Dünyada yaşamın var olabilmesinde arıların büyük rolü var. Sayıları giderek azalan arı popülasyonunu korumak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi “54 Katılımcı Arıcılık” projesini başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projeyle “Sakarya Irkı” arıların popülasyonunu artırarak, bal üretiminde Türkiye’yi zirveye taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

İnsanoğlunun bu dünyadaki varlığını sürdürebilmesinde arılar kilit rol üstleniyor. Çünkü tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlası arılar tarafından yapılıyor.

Ancak son yıllarda arı popülasyonu hızla yok oluyor. Ünlü fizikçi Albert Einstein, arıların önemini anlatmak için; “Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz” uyarısında bulunmuştu.

Günümüzde Einstein’ın bu sözünün gerçeğe dönüşmemesi için girişimde bulunulması büyük önem taşıyor. Bu gerçekten yola çıkılarak da arı popülasyonunu korumaya yönelik projeler üretiliyor. Bu girimlerden biri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “54 Katılımcı Arıcılık” projesi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri “54 Katılımcı Arıcılık” projesi ile “Sakarya Irkı” arılarının popülasyonu artırıp arıcılığı yaygınlaştırarak bal üretiminde Türkiye’yi dünya liderliğine taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

SAKARYA ÖNDE GELİYOR

Bilim insanlarına göre dünya genelinde 20 binden fazla arı türü bulunuyor. Arı yoğunluğunun en sık olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ülkemizde bu alanda en önde gelen kentlerden biri de Sakarya. Kentin adını taşıyan “Sakarya Irkı” arılar Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaşamaya elverişli.

Büyükşehir Belediyesi’nin “54 Katılımcı Arıcılık” projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle süregiden arıcılık faaliyetlerinin modern bir vizyon ışığında yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Projenin amacıysa kentin bu alandaki çalışmalarını organize edip arı ürünleri çeşitliliğini artırmak, genç girişimcilere destek olmak ve çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak.

Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı.

Eğitimlerde üretimsel çeşitliliği ve verimliliği artırarak pazar ihtiyacım karşılayacak modern teknikler, koloni yönetim metotları ve mevsimlere göre bakımlar, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri ile ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretim yolları çiftçilere uygulamalı olarak aktarıldı.

42 KATILIMCI SEÇİLDİ

Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından içlerinde ailelerinin de bulunduğu 42 katılımcı ile belediye arasında anlaşma yapılıp ayrıntılı programa geçildi.

Titizlikle belirlenen çiftçilere 680 çift katlı polen tuzaklı kovan, 750 tane 6’lı ruşet kovan, 600 adet 2’li ana arı çiftleşme kutusu, 180 arı kolonisi, 10 otomatik derin dondurucu, 10 ton şeker, 10 polen temizleme ünitesi, 10 polen kurutma fırını, 4 zehir toplama seti ve 4 jel akülü Güneş enerjisi ünitesi hibe edildi.

Hemen ardından 3 aile ana arı üretimi, 5 aile suni oğul üretimi,

6 aile arı sütü üretimi, 4 kişi arı zehri üretimi ve 10 kişi de polen-propolis üretimi olmak üzere görev dağılımı yapılıp çalışmalara başlandı.

54 Katılımcı Arıcılık projesinin ikinci aşamasında, aromatik bitki cenneti Sakarya Botanik Cennet Vadisi’ne entegre edildiğini belirten Ekrem Yüce, arıların bal üretimi için ihtiyaç duyduğu aroma ve polenleri karşılayabilmek adına üreticilere ait kovanların vadiye yerleştirildiğini vurguladı.

Ekrem Yüce, “60 km uzunluğundaki Cennet Vadisi’nde 2 milyona yakın bitki bulunuyor. Üreticilerimizin yetiştirdiği arılar vadideki envaiçeşit aromatik bitkilerden topladıkları polenlerle bal üretirken diğer yandan da tozlaşma yaparak vadideki flora verimini de artırıyorlar” diye konuştu.

Projenin son etabı ise, markalaşma ve üretimi pazara sürme aşamasından oluşuyor. Bu amaçla Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘BAL 54′ isimli markayı oluşturarak çiftçilerin ürettikleri balı tüketiciyle buluşturduklarını belirten Yüce, “Üretilen ürünleri pazara sürme aşaması

için de kent merkezinin en işlek iki noktasına Bal Evleri inşa ettik. Bal Evleri aracılığıyla tamamen organik balları vatandaşlara ulaştırıyoruz” dedi.

TEHDİT ALTINDA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 54 Katılımcı Arıcılık projesi, hem Türkiye hem de dünya için büyük bir önem taşıyor.

Çünkü dünyamızda milyonlarca yıldır süregelen canlı ekosistemi ne yazık ki günümüzde yanlış ilaçlama, kimyasal ürünlerin kullanımının fazlaca artması gibi nedenlerden tehdit altında.

Bitkilerin tohum ve meyve üretebilmeleri için çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak, besin zincirinde baş aktör olan arıların sayısındaki azalma, gıda güvenliği konusunda endişeye yol açıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, eko-sistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında mahsul üretiminin yüzde 35’ini etkiliyor. İngiltere’deki Reading Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ise Avrupa’daki bal arısı nüfusunun hâlihazırda olması gerekenden yaklaşık 7 milyar daha az olduğunu ortaya koyuyor.

Bütün canlı türlerini içine alan bu devasa zincirin kopma noktasına gelmesini önlemek için arıcılığa hak ettiği önemin verilmesi dünyamızın ve bitkilerin korunup meyve üretebilmeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Ancak bu süreçte arı ırkının korunup sayılarının olması gereken rakamlara yeniden ulaşabilmesi için kimyasal kullanımına ve ilaçlama yöntemlerine özen göstermek gerekiyor.

ÜÇ ETAPTAN OLUŞUYOR

Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı. Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından içlerinde ailelerinin de bulunduğu 42 katılımcı ile belediye arasında anlaşma yapılıp ayrıntılı programa geçildi.

Projenin son etabı da markalaşma ve üretimi pazara sürme aşamalarından oluştu; Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘BAL 54’ markası oluşturularak çiftçilerin ürettikleri bal tüketiciyle buluşturuldu. Kent merkezinin en işlek iki noktasına inşa edilen Bal Evleri ile tamamen organik ballar vatandaşlara ulaştırılıyor.