63 milyon dolarlık evden çıkıp 4 kat pahalı villaya geçiyorlar

Dünyanın en zengin insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha da zenginleşti. Seattle'daki malikanesini 63 milyon dolar gibi rekor bir fiyata sattı. Ev, seçkin Hunts Point semtinde yer alıyor ve Washington Gölü'nün doğrudan manzarasını sunuyor.

Focus Online'da yer alan habere göre; üç yatak odası, asansörü ve geniş bir giyinme odasıyla villa, lüks standartlarını belirliyor.

"Burada çok güzel anılarım var"



Seattle, Bezos'un 1994'te Amazon'u kurduğu günden beri evi. Fortune, Bezos'un Instagram'daki taşınma duyurusunda "Seattle'da başka hiçbir yerde yaşamadığım kadar uzun süre yaşadım ve bu yerle ilgili çok güzel anılarım var," diye yazdı. "Seattle, kalbimde her zaman bir yerin olacak."

Eşi Lauren Sánchez ile birlikte Miami'ye taşındı ve kısa süre önce Venedik'te muhteşem bir düğünle evlendi . Miami'de toplam değeri 237 milyon dolar olan bir mülke sahip.

Bezos, Amazon'daki çalışmalarının yanı sıra 2000 yılında uzay şirketi Blue Origin'i kurdu ve 2013 yılında Washington Post'u 250 milyon dolara satın aldı. Bezos, son yıllarda Bezos Day One Fund ve Bezos Earth Fund gibi hayır projelerine bağış yaparak sosyal sorumluluğunu güçlendirmeye çalışıyor.