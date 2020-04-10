İşletmelerin doğru ve hızlı yönetilmesi için sunduğu ERP yazılımlarıyla çözümler üreten YazEvi Yazılım, şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda da kılavuzluk yapıyor. 25 yılı geride bırakan YazEvi, dijital dönüşüm sorumluluğunu kendisiyle sınırlı tutmayıp müşterilerine de destek sunuyor.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

Yeni yılla birlikte küresel ekonomi üzerindeki kara bulutların dağılması ve daha iyi bir yıl yaşanması beklenirken, dünyanın gündemine oturan koronavirüs salgını bütün hesapları değiştirdi. Ticaretin zorlu sınırları aştığı, üretimin ise yeni modellerle yapılmasına kapı aralanan bugünlerde üretim yolculuğundaki her bir teknolojik taşın önemini daha iyi ortaya çıktı.

Uzaktan çalışma modellerinin konuşulduğu ve birçok kurumun bugünlerde denendiği bu modelde işletmelerin doğru yönetilmesine aracılık eden uygulamalara ihtiyaç daha da arttı. işletmelerin doğru ve hızlı yönetilmesi için ERP gibi yazılım ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten YazEvi Yazılım da bu yolda şirketlere iyi bir kılavuzluk yapıyor. 25 yıllı geride bırakan YazEvi, dijital dönüşüm sorumluluğunu kendisiyle sınırlı tutmayıp müşterilerine de aktarıyor.

Bu yıl akıllı fabrika uygulamasını devreye almaya hazırlandıklarını aktaran YazEvi Yazılım Genel Müdürü Turgut Yanartaş, şu anda üzerinde çalıştıkları projeler hakkında da bilgi veriyor.

Bugünlerde üzerinde çalıştıkları Dijital ikiz projesiyle dijital dönüşüm sürecini somutlaştıracaklarını kaydeden Yanartaş, “Dijital dönüşüm projeleri şirketimizin ana merkezinde yer alıyor.

Akıllı fabrikaları, endüstri 4.0 stratejisini konuştuğumuz bu dönemde Dijital ikiz projeleri iş yapma biçimini derinden sarsacak ve yapay zekanın koşturduğu, çalışanların daha çok analiz yaptığı bir döneme geçişi önemli bir adımı olacak.

Bir fiziksel varlığın sanal ikizinin oluşturulmasını ve sanal ikiz üzerinden de fiziksel varlığa yapay zeka kullanarak müdahale etmek algılarımızı değiştirecek” diyor.

ETKİLİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

1995 yılında bir teknoloji şirketi olarak kurulan YazEvi Yazılım, başlangıçta daha çok üretim yönetim sistemleriyle ilgilenirken, sonraki yıllarda uçtan uca, sade ve kontrollü yönetim sistemleri geliştirmeye ve kurmaya yöneldi. Ardından bu birikimle geliştirilen ve Avakoza adı verilen 60 modüllü ERP çözümü geliştiren şirket, bu ürününü tekstil, plastik enjeksiyon, otomotiv ve gıda sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün kullanımına sundu.

Repx Studio ürünü ise iş zekasıyla güçlenerek hızlı karar verme yetenekleri, derin analiz özellikleri ve esnek raporlama sayesinde çok daha değerli hale geldi. İşletme yönetiminde hızlı olmayı sağlayacak mobil ürünü AVA-MOBIL’in ise çok uzaklardan işletmeniz ile ilgili doğru ve hızlı karar verilmesine imkânı sağladığını söyleyen Turgut Yanartaş, dijital-leşme konusuna ciddi bir mesai ve kaynak aktardıklarını kaydediyor.

AR-GE SÜREÇLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatları yıllar içinde yakından takip ederek hem kendi şirketine hem de müşterilerine uygulanması çabasında olduklarını aktaran Turgut Yanartaş, organizasyonlarının daha etkin hizmet vermesi için bütüncül olarak dönüşümünün sağlanmasında sundukları çözümlerle ve AR-GE süreçlerinde de müşterilerinin yanlarında olduklarını belirtiyor.

Bir teknoloji şirketi olarak müşterilerin AR-GE bölümleriyle de yakın işbirliği içinde olduklarını da kaydeden Yanartaş, müşteri ihtiyaçlarını yakalamak için ürün geliştiren, süreç iyileştiren ve rekabet avantajı getiren her aşamada birlikte projeler ürettiklerini belirtiyor.

Turgut Yanartaş şöyle devam ediyor: “Şirketi olarak müşterilerimizle birlikte, dijital dönüşümün bizleri buluşturduğu yeni değer zincirleri üzerinde stratejiler inşa etmeye devam ediyoruz. Dijital Dönüşüm sadece teknolojiyi kullanmak değildir.

Dijital Dönüşüm özünde yeni bir dünya kurmaktır, yeni iş yapma, hatta hayat tarzıdır. Nasıl ki akıllı telefonlar ve üzerindeki uygulamalar hayatımıza dokundu, eski alışkanlıklarımızı derinden sarstı, bu dönüşümün kurumsal hayatı da etkileyeceğini bilerek, amaçlarımıza giden yol için stratejilerimizi yeniden yapılandırdık. Bu o kadar dinamik bir süreç ki, her yeni fikir, her yeni teknolojik gelişme ile stratejilerimizi yeniden değerlendiriyoruz. Bugünün işini yaparken, yarının iş yapma modellerini de düşünmeniz gerekiyor.

Şimdi ve gelecek aynı anda yaşanıyor. Teknoloji dijital dönüşümün aracıdır. Bilgisayar olmadan yazılım yapamazsınız. Teknolojik araçlar olmadan da dijital dönüşüm olmaz. İş tanımlarını mevcut ve gelecek teknolojileri bir arada düşünerek yapıyoruz. Müşterilerimiz Avakoza ERP’yi kullanarak dijitalleşmenin daha çok farkına varıyor.”

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ANA HEDEF

VERİMLİLİK ARTIŞINI GÖRDÜK

“Dijital dönüşüm projeleri YazEvi Yazılım’ın ağırlık merkezi. Bu yüzden kaynaklarının ana bölümünü dijital dönüşüm projelerine ayırdı. Hem müşteri hem de tedarikçilerle yaptığı ortak projelerde bu kaynaklarını zenginleştiriyor. Dijital dönüşüm serüvenimizde en büyük katkıyı müşterilerimize verdiğimiz destek sürecinin verimlilik artışında görmüş olduk.”

YENİDEN DOĞMAK GİBİ

“Dijital dönüşüm iş yapma biçiminizi yorumlamanızı istiyor. Bunun için işinizde yeni tanımlar, hedefler ve yeni stratejiler geliştirmeniz gerektiriyor. Yeniden doğmak gibi bir şey bu! Bu sayede kuruluş aşamasında koyduğunuz hedefler ve iş ortaklarınızla kurduğunuz ilişkilerle oluşan dengeyi tekrar sorguluyor ve yorumluyorsunuz. Müşterilerinize daha çok fayda üretebilmek için ne tür yeniliklere ihtiyacınız var, her birini gözden geçiriyor ve tüm yapılan çalışmaları kayıt altına alıyorsunuz. Bunun için özgün metrikler de geliştiriyorsunuz.”