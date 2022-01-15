İş hayatında herhangi bir şirketle ticari amaçlı diyalog başlatmadan önce karşı tarafla ilgili istihbarat verisi toplamak çok önemlidir. Topladığınız istihbarat verisi masada ticari koşullar konuşulduğunda sizi güçlendirecek, belki de bu veriler sizi karşı tarafla hiç iş yapmamak konusunda önceden uyarıyor olacak.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

İstihbarat toplamayı düzenli bir alışkanlık haline getirip, ortak iş yaptığınız firmalar, rakipleriniz, tedarikçileriniz ve müşterilerinizle ilgili elinizdeki veriyi en az senelik frekanslarla güncelliyor olmalısınız.

Bu sayede tatsız sürprizlere maruz kalmazsınız. İşleri kötü giden bir müşteriye vadeli mal satmaya son verirsiniz, aynı şekilde işleri kötü giden bir tedarikçinin iflas etme riskine karşı alternatif tedarikçi arayışlarınızı hızlandırırsınız.

Bu ayki yazımda yerli ve yabancı şirketlerle ilgili istihbarat toplamak için internette bulunan hangi ücretsiz kaynakları nasıl kullanabileceğinizi örneklerle paylaşıyorum.

Şirketin ticaret sicilinin incelenmesi

Şirketlerin yönetilmesi sürecinde bazı önemli konular olağan veya olağanüstü Genel Kurul’un toplanmasını ve konulara ilişkin kararların ticaret siciline tescil edilmesini gerektirmektedir. Şirketlerin ticaret sicillerindeki hareketleri görmek için öncelikle https:// www.ticaretsicil.gov.tr/view/ hizlierisim/unvansorgulama.php adresinden ünvan kullanılarak sicil numaraları temin edilmeli, ardından aynı site üzerinde sorgu yapılarak şirketin sicilindeki tüm kayıtları listelenmelidir.

Tarihsel olarak bu kayıtlar şirketin kurulduğu günden bugüne kadar Yönetim Kurulu’nda yer alan kişilerin açık isimlerini, şirketin bugün ve geçmişteki kayıtlı sermayesini, geçmiş Genel Kurul’larda aldığı kararları gösterecektir. Halka açık şirketler için ise belirli aralıklarla KAP’a sundukları raporlardan daha kapsamlı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Yurt dışındaki bir şirket için benzer bir araştırmayı yapmak isterseniz, Türkiye’deki Ticaret Sicili’nin benzerleri her ülkede mevcuttur. Örneğin, Birleşik Krallık’ta Companies House nezdinde sorgulama yapmak için https://find-and-update.company-information. service.gov.uk/ adresli servis kullanılabilir.

Şirket organlarında yer alan kişilerin iletişim bilgilerinin bulunması

İstihbarat topladığınız şirketin Yönetim Kurulu’nda yer alan bir kişiye veya şirketin Genel Müdürü’ne herhangi bir sebeple ulaşmanız gerekiyorsa şirketin santral hattını aramak ve istediğiniz kişinin adını söylemek muhtemelen aklınıza gelecek ilk yöntem olacaktır.

Bunu yapmanız halinde yüksek ihtimalle çağrınız ulaşmaya çalıştığınız kişiye o esnada aktarılmayacak, konu sekreterlerin masalarında yok edilecektir. Sıradaki seçenek kişiye doğrudan e-mail ile ulaşmak olacaktır. Peki ulaşmak istediğiniz kişinin kullandığı e-mail adresini nasıl bulacaksınız? Bu soruyu cevaplamak üzere kurulmuş yabancı bir internet girişimi mevcuttur. Adresi www. rocketreach.co ‘dur. Rocketreach sistemindeki arama kutusunda e-mail adresini öğrenmek istediğiniz kişinin LinkedIn profil adresini kopyala-yapıştır yöntemiyle taşıyıp sorgularsanız kişinin kullanmakta olduğu geçerli e-mail adreslerinin listesini tam ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz. Rocketreach’in ücretsiz üyelik paketiyle her ay 5 kişinin e-mail

adres bilgisini görüntüleme hakkına sahipsiniz.

Şirketin son 3 yılda her yıl ne kadar kazanç elde ettiğinin sorgulanması

Şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidir. Her vergi yılının sonunda (31 Mart itibariyle) önceki 12 ay içerisinde elde ettikleri net kazanç üzerinden devlete 22% vergi öderler. E-devlet’teki e-Vergi Levhası Sorgulama fonksiyonu sayesinde Vergi Kimlik Numarası ve ilişkili Vergi Dairesi’ni bildiğiniz tüm şirketlerin önceki 3 vergi yılında ne kadar vergiye tabi kazanç beyan ettiklerini öğrenebilirsiniz.

Şirketin internet üzerindeki iş hacmiyle ilgili verilerin elde edilmesi

İstihbarat topladığınız şirketin internet üzerinde yürüyen satış operasyonları varsa, internet sitesinin her ay kaç defa ziyaret edildiğini, bu ziyaretlerin hangi ülkelerden geldiğini, ziyaretlerin hangi platformlardan yönlendirildiğini İsrail merkezli teknoloji girişimi www.similarweb.com ‘u kullanarak ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Şirketin web sitesinin yayınlanmaya başladığı günden bugüne kadar nasıl güncellemeler aldığının öğrenilmesi

Günümüzde web siteleri şirketlerin bir numaralı vitrinleridir. Süslü bir vitrin kimi zamanlar aldatıcı olabilir. Bu bakımdan önerim, bir web sitesinin yayına başladığı ilk günden bugüne kadar nasıl değiştiğini incelemeniz olacaktır. İlk günkü bilgiler ile bugünkü bilgiler arasında ciddi tutarsızlıklar görüyorsanız bu durumun üzerine gitmeniz gerekebilir. Bir web sitesinin yayınlanmış versiyonları arasında nasıl değişimler olduğunu http://web.archive.org/ adresli ücretsiz servisi kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Şirketin internet üzerinde nasıl bir reklam stratejisi uyguladığının öğrenilmesi

Web sitelerinin arama motorlarında ve internet siteleri üzerinde hangi görselleri ve reklam içerik metinlerini kullanarak trafik yaratmaya çalıştığını www.semrush.com‘u kullanarak öğrenebilirsiniz. Semrush üzerinde web sitelerini sorgulayarak internet üzerinde yayında olan reklamlarını görüntüleyebilirsiniz.

Gelişmemiş ülkelerde internet kaynakları sınırlı ise ticaret ataşeliklerinden bilgi alınması

İlk maddede paylaştığım yöntemler Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde işimize yarayacaktır. İnternet çağına henüz tam olarak adapte olamamış ülkelerde ise Türkiye Büyükelçilikleri nezdinde çalışan Ticaret Ataşelikleri bulunduğu ülkede sizin istihbarat edinmeniz için size fayda sağlıyor olacaktır.