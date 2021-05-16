Amazon, eBay, Walmart gibi online pazaryerlerine girmek isteyen e-ticaret satıcılarına ve tedarikçilerine hizmet veren Barlas Consulting, tam kapsamlı e-ticaret ajansı olarak danışmanlık sunuyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Barlas Consulting Kurucusu Okan Barlas, Türkiye’deki KOBİ ve markalara ABD’nin yolunu açtıklarını kaydediyor. “Hedefimiz Türkiye’den ABD’ye e-ihracat köprüsü olmak” diyen Barlas, lojistikle ilgili yeni bir girişimde bulunacaklarını da söylüyor.

Okan Barlas’ın yaklaşık bir yıl önce kurduğu Barlas Consulting; Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi büyük online pazaryerlerine girmek isteyen e-ticaret satıcılarına, işletmelere ve tedarikçilere hizmet veren bir e-ticaret danışmanlık ajansı. Merkezi New Jersey’de olan Barlas Consulting’in Türkiye’de ofisi de var.

Hizmet kapsamında ise strateji danışmanlığı, analiz hizmetleri, Amazon’da ürün listeleme ve hesap yönetimi, pazaryerleri ve e-ticaret danışmanlığı bulunuyor.

Barlas Consulting Kurucusu Okan Barlas, Türkiye’deki işletmelerin Amerika’ya açmak istedikleri e-ticaret faaliyetleri için uygun maliyetli ve güvenilir bir strateji sunarak, onlara e-ticaret danışmanlık hizmetleri verdiklerini söylüyor.

Türkiye’deki KOBİ’lere ve Türk markalarına ABD’nin yolunu açtıklarını kaydeden Barlas, hedeflerini ‘Türkiye’den ABD’ye e-ihracat köprüsü olmak’ diyerek özetliyor.

Okan Barlas, yakında duyuracakları yeni bir girişimle, dış kaynak olarak sundukları bir hizmeti daha ortaklarıyla beraber bünyelerinde verecekleri bilgisini paylaşıyor. Lojistik alanındaki bu girişimin büyüme stratejisinde önemli rol oynaması ve hizmet yelpazesini genişletmesi bekleniyor.

360 DERECE DANIŞMANLIK

Barlas Consulting’te şirketlere pazara giriş aşamasında kapsamlı analiz çalışması sunuluyor. Okan Barlas, tüccar olan müşterilerine ürün tedarikinde hizmet verdiklerini, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerle görüştüklerini söylüyor.

Barlas, şöyle devam ediyor: “Müşterimiz üreticiyse pazar payı ve rakip analizi gibi hizmetler sunuyoruz. Global online pazaryerlerinde satış yapmak isteyen müşterilerimize; ürün tedarikçisinin bulunması, ürünlerin tedariki, kutusunun tasarımı, fotoğraflarının çekilmesi, depolanması, satışı, kampanyaları ve satış sonrası hizmetleriyle 360 derece kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.”

“10’DAN FAZLA ÜLKEDE VARIZ”

Barlas Consulting’in Türkiye dışında birkaçı Avrupa, çoğunluğu MENA’da olmak üzere 10’un üzerinde ülkede, 50’ye yakın müşterisi var. Müşterilerinin ve kendilerinin ilk hedefinin ABD olduğunu kaydeden Okan Barlas, ABD’de olmanın avantajını müşterilerine yaşattıklarını aktarıyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret hacminin ABD’de olduğu bilgisini veren Barlas, burada satış yapan müşterilerinin ürünlerinin yüzde 90’ı bu pazarda satılsa da Meksika, hatta Japonya gibi okyanus ötesi ülkelere de ürün satışı yaptıklarının altını çiziyor.

Pandemiyle e-ticaretin yıldızı daha da parladı. Barlas Consulting de büyümesini çarpanlarla katlayan bir sektörde bulunduğu için hızlı bir başlangıç yaptı. Okan Barlas, gelen taleplerin 2021’de bu büyümenin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini sözlerine ekliyor.

“ABD PAZARINDA TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR ARTACAK”

“Salgın sonrasında Çin’den kesilen tedarik kanalları farklı ülkelere kaymaya başladı. Bunların başında Hindistan, onun birkaç sıra altında ise Türkiye geliyor. Ülkemizden birçok ürünün ihracatını yaptığımız ABD’ye çok daha fazlasını sunacağız.

Kozmetik markalarımızı da pazara sokmaya çalışıyoruz. ABD’li kullanıcılar özellikle organik kozmetik ürünlerine karşı çok olumlu tepkiler verdi.

Yakında farklı sektördeki Türk üreticilerle yeni ürünleri bu pazara sokacağız. Yerli ve milli ürünlerimiz ABD’da Amazon başta olmak üzere çeşitli online pazaryerlerinde satılabilecek.”