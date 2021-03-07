Sağlıklı yaşam ve kişisel gelişime olan ilgi pandemi ile birlikte arttı. İnsanların kendilerini şifalandırma sürecine destek veren yeni girişimler bu dönemde hayat buluyor. İş kadını, girişimci ve davranış bilimci Dr. Nil Keskin, Goddess adlı global bir kadın iyileşme & güçlenme mobil uygulamasını hayata geçirdi. Keskin, “Ülkemizden doğan, büyüyen yeni bir dijital ürünün öncülüğünü ediyoruz” diyor.

Levent Gökmen Demirciler lgokmen@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Modern dünyada sanayileşme ve kentleşmeyle beraber doğadan olduğu kadar kendi doğasından da giderek uzaklaşan insan yaşadığı gerilimlerle baş etmenin yollarını arıyor. Pandemi ve karantina stresinin de eklendiği günümüzde kişisel gelişime yönelik kitaplar ve eğitimler büyük ilgi görüyor.

Bu alan son beş yılda ciddi bir büyüme kaydederken geçen yıl Türkiye’de 30 milyonun üzerinde kişisel gelişim kitabı basıldı. Kişisel gelişim pazarının büyüklüğünün ise 40 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Pandeminin de etkisiyle sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim konularında doğu öğretilerinin yükselişe geçtiği gözlemleniyor.

Böyle bir dönemde kişilerin anlam arayışında ve kendilerini şifalandırma sürecine destek olmak için yeni girişimler de hayata geçiyor. İş kadını, girişimci ve davranış bilimci Dr. Nil Keskin’in pandemi döneminde hayata geçirdiği girişimi Goddess da bunlardan biri.

Goddess adlı global bir kadın iyileşme & güçlenme mobil app’ini (uygulamasını) diğerlerinden ayıran ise global bir girişim olması…

Kurucu ortağı olduğu ve tüm içeriğini yazıp, seslendirmelerini yaptığı Goddess, Kadınlara Yönelik İyi Yaşam & Dönüşüm mobil uygulaması ile dünyaya bütünsel tekniklerle dönüşümler yaratmayı hedefliyor.

Bir dijital yaşam koçu olan Goddess, ‘tanrıça kişilik’ profil analizine göre oluşturulan sabah ve akşam rutinleri, nefes çalışmaları, rehberli meditasyonlar, günlük olumlamalar, yoga ve danslar, dişil yaşam ipuçları, ilişkiye dair öneriler ve daha bir çok mental ve fiziksel rahatsızlıkları giderici bütünsel bir dönüşüm yolculuğu sunuyor.

Nil Keskin, “Ortağı olduğum Goddess ile ülkemizden doğan, büyüyen yeni bir dijital ürünün öncülüğünü ediyoruz. App sayesinde koruyucu ve önleyici mental ve fiziksel sağlık adına bireysel ve kurumsal ve herşeyden önemlisi dünyaya hizmet eden bir fayda sağlamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

YÖNETİCİLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Keskin, UC Berkeley’de pazarlama yüksek lisansını tamamladıktan sonra 20 yılı aşkın kurumsal iş hayatı süresince farklı satış ve pazarlama görevlerini üstlenen profesyonel bir iş insanı.

DHL Express’de 11 ülkenin satış direktörlüğü ve ardından ticari ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlendikten sonra 2018 yılında kurduğu PositiVorld Danışmanlık ile Dünya Ekonomik Forumu’nun da işaret ettiği yeni çağın insanına hitaben eğitim ve gelişim programları tasarlayıp bireylere ve kurumlara kişisel gelişim yolculuğunda destek oluyor.

Pandemi döneminde dijital dönüşümle eğitimlerini online platforma taşıyan Nil Keskin, kardeşi Sarp Keskin ile ortak olarak Goddess adını verdikleri global bir kadın iyileşme & güçlenme mobil app (uygulamasını) hayata geçirdi.

Ülkemizden doğan, büyüyen yeni bir dijital ürünün öncülüğünü etmekten mutluluk duyduklarını belirten Keskin, Türkçe ve İngilizce olarak sunulan App sayesinde koruyucu ve önleyici mental ve fiziksel sağlık adına bireysel ve kurumsal olarak dünyaya hizmet eden bir fayda sağlama hedefi ile yola çıktıklarını vurguluyor.

Dayanıklılık ve esnekliğin bireysel ve kurumsal anlamda küresel bazda sınandığı içinde bulunduğumuz dönemde PositiVorld programlarına olan ilginin arttığına dikkat çeken Keskin, “Kadın ve erkeğin evrimleşmesi ve toplumsal fayda için, birlik için dönüşümlerinin yollarını eğitimlerimizde onlara anlatıyoruz.

Kurumlar pandemi döneminde Kurumsal İyi Yaşam (wellbeing) Programları, Kurumsal Cinsiyet Dengesi & Kadın Güçlendirme Programları, Kariyer Gelişim Programları’na yoğun ilgi gösteriyorlar” diyor. Keskin, içinde bulunduğuSağlıklı

muz dönemde toplumun ve bireylerin kendi içsel ihtiyaçlarının artmasının, mental ve fiziksel anlamda güçlenmeye duydukları ihtiyacın, bireysel ve kurumsal olarak tüm eğitim, atölye, koçluk çalışmalarına ilgiyi artırdığını da söylüyor.

ARAYIŞ YOLCULUĞU

Keskin’in kişisel gelişim alanında girişim yapması kendi ihtiyaçlarından doğmuş. DHL Express Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da 11 ülke satış direktörlüğü rollerinden sonra CMO rolündeyken de bir kadın olarak yaşadığı başarı, zafer ve hazın yanında stres, yorgunluk, rekabet, baskı hallerinin getirdiği mental ve fiziksel rahatsızlıkların içinden çıkabilmek için kendi hayatında kullandığı, eğitimlerini aldığı donanımlarla kendi özünü anlama ve amacını bulma yolculuğu iş fikrini beraberinde getirdi.

Arayışları onu pek çok dünyaca ünlü isimle ve çalışmalarla buluştururken, Career Coach Academy Koçluk eğitimi, mindfulness eğitmenliği, Louise Hay Hastalıkların Kök Sebepleri ile İyileşme uygulayıcılığı, Maya Fiennes Kundalini Yoga ve Meditasyon eğitmenliği ve Dişil Enerji Yükseltme uzmanlığı gibi süreçlerden geçmesini sağladı.

Bu çalışmaların sonucu sentez uygulamalar yaratabilme imkanı buldu. 2018’de kendi danışmanlık şirketi PositiVorld’ü kurdu ve uzman ekibiyle Kurumsal İyi Yaşam (Well-being) Programları ve ayrıca Toplumsal Cinsiyet Dengesi ve Kadın Güçlendirme temalı kurumsal ve bireysel hizmetler vermeye başladı.

Nil Keskin, koçluk, eğitim, dönüşüm programları sayesinde binlerce çalışana ve kadınlara kalben dokunabilme ve hayatlarında dönüşümler yaratabilme fırsatları bulduğunu vurguluyor.

Tarihçi olmanın getirdiği alt yapı ile kadın ve erkeklerin evrimleşmesinin modern hayata olan izdüşümünün ve özellikle kadınların aterkil yanılgılardan arınmalarının bugünkü topluma faydası adına dönüşümlerinin teze dönüştüğü Davranış Bilimleri alanındaki doktora çalışmasını tamamladı.

Kadının dönüşümünün aileye, topluma ve gelecek nesillere olan faydasını paylaştığı makaleleri, podcastleri ve eğitimleri farklı hayatlara etki ediyor.

KİTAPLARI DA VAR

Dr. Nil Keskin, Size Loto Vurdu ve Kadınlığına Sahip Çık kitaplarının da yazarı. Evli, ikiz çocuk annesi olan Keskin, kurucu ortağı olduğu ve tüm içeriğini yazıp, seslendirmelerini yaptığı Goddess, Kadınlara Yönelik İyi Yaşam & Dönüşüm mobil uygulaması ile dünyaya bütünsel tekniklerle dönüşümler yaratmayı hedefliyor.