Proje kapsamında inşa edilen tünel ve bağlantı yolları, mevcut yol güzergahına göre daha düşük rakımdan geçecek. Böylece özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımın aksadığı Alacabel Geçidi'nde sürücüler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek.