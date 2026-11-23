Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Saat 15.00'te başlaması öngörülen toplantıda, sermaye piyasalarının son durumu, fonların tasfiye süreçleri ve ödemelere ilişkin gelişmelerin yanı sıra emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Fon tasfiyeleri ve yatırımcı ödemeleri masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi gündeminin önemli başlıkları değerlendirilecek.

Kabine'nin gündeminde, fonların tasfiyesine ilişkin yürütülen çalışmalar ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde gelinen aşama yer alacak. Ayrıca sermaye piyasalarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni yasal düzenleme hazırlıkları da ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalar ve sermaye piyasalarına ilişkin bugüne kadar atılan adımlar da değerlendirilecek.

Emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da gündemde

Toplantının gündeminde, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar da yer alacak. Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan iyileştirmeler kapsamında atılabilecek adımların ve düzenlemelere ilişkin hazırlıkların Kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 asgari ücreti için hazırlıklar değerlendirilecek

2027'de uygulanacak asgari ücret için yürütülen çalışmaların da Kabine'de görüşülmesi öngörülüyor. Toplantıda, ücret belirleme süreci öncesindeki son durumun gözden geçirilmesi ve ekonomi yönetiminin bu konudaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.