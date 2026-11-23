İstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında ilk 3 saatin ücretsiz olması kuralına uymayan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği kontrollerde, 655 idari yaptırım tutanağı düzenlenirken işletmelere toplam 2 milyon 426 bin 775 TL para cezası kesildi.

Denetimler sonucunda 14 işletme, otopark uygulamalarını mevzuata uygun şekilde yeniden düzenledi.