İstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında ilk 3 saatin ücretsiz olması kuralına uymayan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği kontrollerde, 655 idari yaptırım tutanağı düzenlenirken işletmelere toplam 2 milyon 426 bin 775 TL para cezası kesildi.
Denetimler sonucunda 14 işletme, otopark uygulamalarını mevzuata uygun şekilde yeniden düzenledi.
1 Otoparklarda ilk 3 saat kuralına sıkı denetim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı kapsamında alışveriş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde ilk 3 saatlik kullanımın ücretsiz olmasını öngören düzenlemeye rağmen bazı işletmelerin ücret talep ettiği belirlendi.
2 Otoparklarda 3 saat kuralını ihlal edenlere araç başına 3 bin 705 TL ceza
UKOME'nin yürürlükteki kararına göre, İstanbul'daki alışveriş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında ilk 3 saatlik kullanım için ücret talep edilemiyor.
Düzenlemeye uymayan işletmeler hakkında zabıta ekiplerince tutanak hazırlanarak İBB Encümen Müdürlüğü'ne iletiliyor. İdari para cezasına ilişkin kararın ardından, 2026 yılı için araç başına 3 bin 705 TL ceza uygulanıyor.
3 Yaklaşık 50 merkezde otopark kuralı ihlal edildi
Yapılan kontrollerde, yaklaşık 50 alışveriş ve ticaret merkezinin ücretsiz otopark uygulamasına uymadığı ortaya çıktı. Söz konusu işletmelerin, UKOME kararına rağmen ilk 3 saatlik park süresi için vatandaşlardan ücret aldığı tespit edildi.
4 Kurala uymayan işletmelere 2,4 milyon TL ceza
İBB zabıta ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, ücretsiz otopark kuralını ihlal eden işletmeler hakkında 655 idari yaptırım tutanağı tutuldu.
Tespit edilen ihlaller nedeniyle uygulanan para cezalarının toplamı 2 milyon 426 bin 775 TL'ye ulaştı.
5 14 alışveriş ve ticaret merkezi uygulamasını değiştirdi
İBB, kurala uymayan işletmelere resmi yazıyla uyarıda bulundu. Denetimlerin ardından 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk 3 saatin ücretsiz olduğunu gösteren tarifeleri otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.