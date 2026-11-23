İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Türkiye'deki ürün gamını iki yeni modelle genişletiyor. Markanın kompakt SUV sınıfındaki Grizzly ve sportif tasarımıyla öne çıkan Fastback modellerinin Türkiye fiyatları, 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenen lansmanla belli oldu.
Fiat Fastback ve Grizzly, Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tüketicilere sunuluyor. İki modelin de 24 Kasım'dan itibaren Fiat showroomlarında yerini alması planlanıyor.
Yeni Fiat Fastback ve Fiat Grizzly; dikkat çekici tasarımı, geniş iç hacmine ek olarak benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle her ihtiyaca uyum sağlıyor. Çok yönlü yapıları ve günlük hayatı kolaylaştıran özellikleriyle, her yolculuğu daha pratik, daha erişilebilir ve çok daha keyifli hâle getirmek için tasarlandı.
Fiat Fastback, dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Akıcı silueti ve arttırılmış geniş yükleme kapasitesiyle, günlük kullanımda yüksek işlevsellik sunuyor. Stil, pratiklik ve kendine özgü bir karakter arasında mükemmel dengeyi arayanlar için tasarlandı.
Fiat Grizzly, geniş hacimli ve ulaşılabilir bir SUV olarak aile yaşamına doğal bir şekilde uyum sağlıyor. Şehir içindeki günlük kullanımdan, uzun yolculuklara kadar her anınıza eşlik etmek için tasarlanan Fiat Grizzly; kompakt SUV tasarımı sayesinde iç mekânda maksimum yaşam alanı sunuyor. Tüm yolcular için daha fazla konfor ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
Günümüz ailelerinin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan iki farklı gövde: Sedan ve SUV. Okul yolundan spor aktivitelerine, hafta sonu kaçamaklarından tatil yolculuklarına kadar Fiat Fastback ve Fiat Grizzly, hayatın her anında yanınızda olmaya hazır.
Fiat'ın yeni modellerinde benzinli ve hibrit motor seçenekleri öne çıkıyor. Markanın paylaştığı bilgilere göre Fastback ve Grizzly'nin motor gamında 1.2 litrelik 100 beygir gücündeki benzinli motor ile 145 beygirlik hibrit seçenek bulunuyor.