Yeni Fiat Fastback ve Fiat Grizzly; dikkat çekici tasarımı, geniş iç hacmine ek olarak benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle her ihtiyaca uyum sağlıyor. Çok yönlü yapıları ve günlük hayatı kolaylaştıran özellikleriyle, her yolculuğu daha pratik, daha erişilebilir ve çok daha keyifli hâle getirmek için tasarlandı.