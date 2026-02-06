ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex yatırım dolandırıcılığıyla bazı marka ve kurum sitelerinin kopyalanarak yapılan siber vurgunlardan elde edilen paranın, paravan şirket ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına yönlendirildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Forex dolandırıcılığıyla bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edilen 48 şüpheli, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL