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Aileler dikkat! 4 bebek giyim ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinde, bebekler için risk oluşturduğu belirlenen 4 farklı giyim ürünü için toplatma kararı çıktı. Kolayca kopabilen küçük aksesuarların boğulma ve yaralanmaya yol açabileceğinin tespit edilmesi üzerine ürünlerin piyasaya arzı da yasaklandı.

Ekonomist
Ekonomist
Aileler dikkat! 4 bebek giyim ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Aileler dikkat! 4 bebek giyim ürünü piyasadan toplatılıyor-1

Söz konusu ürünlerdeki küçük aksesuarların kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski bulunduğu tespit edildi.

Aileler dikkat! 4 bebek giyim ürünü piyasadan toplatılıyor-2

"Piyasayı titizlikle takip ediyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir.

Vatandaşımızın güvenliği için piyasayı yakından takip ediyor; güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

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