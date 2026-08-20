TOKİ İstanbul kiralık konut projesi 2026: 15 bin kiralık konut projesine başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul’da yapılması planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci, şartlar ve kira bedellerine ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşların daha uygun bedellerle konuta erişmesini hedefleyen projeye yönelik açıklanacak takvim bekleniyor. Peki, TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Kira fiyatları ne kadar olacak? İşte projeye yönelik tüm merak edilenler...
1 İstanbul TOKİ 15 bin kiralık konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
Binlerce kişi İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesine başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ancak, henüz açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamasında eylül ayında ilk kiralık konut projelerinin teslimatlarının yapılacağını ifade etmişti.
2 15 bin kiralık konut projesine kimler başvurabilecek?
Bakan Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesi kapsamında alt gelir grubundaki vatandaşlara ve sosyal yardım alan vatandaşlara kontenjan ayrılacağını duyurmuştu.
Ayrıca, kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltanlar, kiralık ev bulmakta zorlanan kişilere de kontenjan ayrılacak.
Emekli ve memurlara da kontenjanlar ayrılacak.
3 Konut projesinde kiralar ne kadar olacak?
Projeyle ilgili bir diğer merak edilen konu ise kiralanacak konutların fiyatları. Bakan Murat Kurum, rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle konutların kiraya verileceğini ifade etmişti.
4 TOKİ kiralık sosyal konutlarda kiralama süresi kaç yıl olacak?
Konutlar hak sahiplerine üç yıllığına kiralanacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kiracılar evleri tahliye edecek, gerekli bakım çalışmaları yapıldıktan sonra konutlar yeni hak sahiplerine kiraya verilecek.