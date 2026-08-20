TOKİ İstanbul kiralık konut projesi 2026: 15 bin kiralık konut projesine başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

Binlerce kişi İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesine başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ancak, henüz açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamasında eylül ayında ilk kiralık konut projelerinin teslimatlarının yapılacağını ifade etmişti.