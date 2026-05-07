Bakan Işıkhan açıkladı: SGK prim borçlarında yeni dönem başlıyor - Taksit süresi uzuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bir otelde düzenlenen "Ulusal Yeterlilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Kalite Güvencesi Çalıştayı"na katıldı.

Programda konuşan Işıkhan, çalıştayda ele alacakları başlıklar ve ortaya koyacakları fikirlerin, ülkenin insan kaynağı politikalarına yön verecek stratejik bir aklın tezahürü olacağına inandığını söyledi.

"Dünya son dönemde büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor"

Çalıştayı, mesleki yeterlilik alanında ortak sorumluluk bilincini güçlendiren, kurumlar arasındaki işbirliğini derinleştiren ve geleceğe dair somut, uygulanabilir bir yol haritası ortaya koyan çok kıymetli bir platform olarak değerlendiren Işıkhan, yürütülecek her tartışmanın, yarının iş gücü piyasasını inşa edeceğine inandığını dile getirdi.

Işıkhan, dünyanın son dönemde büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Dünya Ekonomik Forumu'nun raporları, önümüzdeki dönemde mesleklerin önemli bir kısmının dönüşeceğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve beceri setlerinin hızla değişeceğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde OECD analizleri de iş gücü piyasalarında en temel sorunun artık yalnızca işsizlik değil, beceri uyumsuzluğu olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye olarak biz de bu dönüşümün merkezindeyiz." diye konuştu.

"Dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz"

Dünyanın, yaşanan bu dönüşümü anlama ve ne gibi adımlar atılması gerektiği noktasında yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bizler de özellikle kültürümüzden gelen vizyonla benzer çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin beceri politikalarında karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımını merkeze alan güçlü bir vizyonu bulunmaktadır. Bir taraftan nüfusumuz hızlı bir şekilde yaşlanmaktadır. Bu durum, iş gücü piyasalarını ve beceri politikalarını meslekleri ve mesleki yeterlilikleri, sosyal koruma sistemlerini ve kamu maliyesini doğrudan etkileyen bir kırılma noktası olacaktır. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu dönüşüm, yeni fırsatlar sunmakla birlikte bu fırsatlardan kimlerin, nasıl yararlanacağı, büyük ölçüde, toplumların bu sürece ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı kalacaktır. Özetle, bu üçüz dönüşümü birlikte yönetmek zorundayız."

"40 yeni mesleği daha belge zorunluluğu kapsamına aldık"

Ülkedeki işsizlik oranının yüzde 8,1'ler seviyesinde, genç işsizlik oranının yüzde 15 bandında, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençler (NEET) oranının ise yüzde 20'nin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tablo bize, meselenin yalnızca istihdam değil, doğru beceriye sahip insan kaynağı olduğunu ayrıca göstermektedir. İşte tam bu noktada mesleki yeterlilik sistemi kritik bir rol üstlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, meslekleri tanımlayan, becerileri standartlaştıran, ölçen ve belgelendiren ulusal bir kalite altyapısıdır. 20 yıllık süreçte milyonlarca belge, yüzlerce meslek standardı ve yeterlilik, yüzlerce yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ile güçlü ve kurumsallaşmış bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu başarı, kalite güvencesine dayalı sürdürülebilir bir sistemin inşasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, insanı merkeze alan, üretimi nitelikle buluşturan ve rekabet gücünü beşeri sermaye üzerinden yükselten bir anlayışı esas almaktadır.

Bu vizyon doğrultusunda, bilginin beceriye dönüştüğü, becerinin ölçüldüğü ve yeterliliğin güvence altına alındığı bir sistem inşa etmek, artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar da tam olarak bu çerçevede, nitelikli, belgeli ve yetkin iş gücünün yaygınlaştırılması suretiyle ülkemizin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunmaktadır. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, tecrübesiyle çevre ülkelere de rol model olabilecek çalışmalara imza atacak seviyeye ulaşmıştır. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz."

Mesleki yeterlilik belgelerinin çalışanlar için bir güven kaynağı, işveren için doğru eşleşmenin anahtarı, ekonomi için verimlilik unsuru olduğunu kaydeden Işıkhan, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde iş kazalarının azaltılmasının, üretim kalitesinin artırılmasının, kayıtlı istihdamın güçlendirilmesinin, bu sistemin somut çıktıları olduğunu vurguladı.

Yaptıkları son düzenlemeyle 40 yeni mesleği daha belge zorunluluğu kapsamına aldıklarını ve belge zorunluluğu bulunan meslek sayısının 244'e yükseldiğini anımsatan Işıkhan, bugün itibarıyla 3,5 milyon vatandaşın MYK belgesi sahibi olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, 27 sektörde 945 meslek standardının ve 697 ulusal yeterliliğin hayata geçirildiğini belirterek, 9 ülkede MYK belgelerinin, Türkiye'nin güvenini ve kalitesini taşıdığını aktardı.

"Mesleki yeterlilik sistemini daha esnek ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz"

Gelecek dönemde mesleki yeterlilik sistemini daha esnek ve verimli hale getirmeyi, yeni nesil becerilere hızlı uyum sağlayan yapılar kurmayı, eğitim-istihdam-üretim bağını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, artık yalnızca ölçen değil, aynı zamanda yön gösteren bir sistem inşa etmek zorunda olduklarına dikkati çekti.

Bu noktada paydaşları olan 252 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun, bu sistemin sahadaki en güçlü aktörleri olduğunun altını çizen Işıkhan, "Önümüzdeki süreçte sizlerden beklentimiz, sadece uygulayan değil, geliştiren, yenilik öneren ve sistemi ileri taşıyan aktörler olmanızdır. İnanıyorum ki bu çalıştay, sistemimizin güçlü yönlerini daha da pekiştirecek, gelişime açık alanları ortaya koyacak ve ortak akılla yeni bir yol haritası oluşturacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda nitelikli, belgeli ve yetkin insan kaynağını artırmak en stratejik önceliklerimizden biridir." ifadesini kullandı.

SGK prim borçlarına ilişkin açıklama

SGK prim borçlarını da ilgilendiren bir düzenlemeyi paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımı düşünüyorum. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum."