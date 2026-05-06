Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 1000

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), yüzde 1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 265 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2 milyar 650 milyon TL artırılarak 2 milyar 915 milyon TL’ye yükseltilecek.

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak kaynağın 1 milyar 46,7 milyon TL’lik kısmının emisyon primlerinden, 1 milyar 603,2 milyon TL’lik bölümünün ise geçmiş yıl karlarından karşılanacağı belirtildi.

Sermaye artırımı kapsamında mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay dağıtılacak. Bu çerçevede, 472,5 milyon TL nominal değerli A grubu ve 2 milyar 177,5 milyon TL nominal değerli B grubu pay ihraç edilecek.

Şirket yönetim kurulu ayrıca sermaye artırımına ilişkin gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılmasına karar verdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.05.2026 tarihli toplantısında ;

Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 265.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında artırılarak 2.915.000.000 TL’ye çıkartılmasına,



İç kaynaklardan yapılacak olan 2.650.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının 1.046.789.257 TL’lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 1.603.210.743 TL’lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,



Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,



Esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesine,



SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.